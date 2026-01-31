Paviešino naujas J. Epsteino bylos detales: iškilo B. Gateso, W. Alleno ir E. Musko pavardės

Generalinės prokurorės pavaduotojas Toddas Blanche'as tikino, kad Baltieji rūmai nevaidino jokio vaidmens Teisingumo departamentui atliekant nuodugnią buvusio D. Trumpo bičiulio J. Epsteino bylų peržiūrą.
„Jie nesakė šiam departamentui, kaip atlikti peržiūrą, ko ieškoti, ką redaguoti, ko neredaguoti“, – spaudos konferencijoje kalbėjo generalinės prokurorės pavaduotojas.
Penktadienį buvo paviešinti daugiau nei trys milijonai dokumentų, kuriuose minima daugybė įtakingų asmenybių, įskaitant 79-erių D. Trumpą, Eloną Muską, Bilą Gatesą ir buvusį princą Andrew Mountbatteną Windsorą.
Teisingumo departamentas pabrėžė, kad kai kuriuose dokumentuose buvo „neteisingų ir sensacingų teiginių“ apie D. Trumpą. Teigiama, kad šie dokumentai buvo pateikti Federaliniam tyrimų biurui (FTB) prieš 2020 m. prezidento rinkimus.
T. Blanche'as, kuris anksčiau dirbo D. Trumpo asmeniniu advokatu, neigė spėliones, kad iš naujai paviešintos medžiagos, kurioje buvo mažiausiai 180 tūkst. nuotraukų ir 2 tūkst. vaizdo įrašų, buvo pašalinti prezidentą kompromituojantys duomenys.
„Prezidento Trumpo mes nesaugojome“, – sakė jis.
Generalinės prokurorės pavaduotojas sakė, kad buvo pašalintos visos merginų ir moterų nuotraukos, išskyrus Ghislaine Maxwell, kuri buvo nuteista už prekybą nepilnametėmis J. Epsteinui ir šiuo metu atlieka 20 metų laisvės atėmimo bausmę.
Tačiau J. Epsteino įtarimų nusikaltimų aukų pareiškime pabrėžiama, kad dokumentuose vis dar liko jų tapatybę identifikuojančios informacijos, „o mus išnaudoję vyrai lieka paslėpti ir apsaugoti“.
Devyniolika laišką pasirašiusių aukų, dalis kurių naudojo slapyvardžius ar inicialus, pareikalavo „paviešinti absoliučiai visus Epsteino“ ir kad kitą mėnesį Kongrese liudysianti Generalinė prokurorė Pam Bondi tiesiogiai imtųsi šio klausimo.
Dokumentuose – įmonių vadovų, politikų, įžymybių pavardės
Turtingas JAV finansininkas J. Epsteinas mirė 2019 m. Niujorko kalėjimo kameroje, laukdamas teismo dėl nepilnamečių merginų seksualinio išnaudojimo. Jo mirtis buvo pripažinta savižudybe.
Anksčiau paviešinti dokumentai atskleidė jo ryšius su garsiausių įmonių vadovais, tokiais kaip „Microsoft“ įkūrėjas Billas Gatesas, įžymybėmis kaip režisierius Woody Allenas, akademiniais veikėjais ir politikais, įskaitant D. Trumpą ir buvusį prezidentą Billą Clintoną.
Viename iš penktadienį vakare paviešintų dokumentų (elektroninio laiško juodraštyje) J. Epsteinas teigė, kad B. Gatesas turėjo nesantuokinių santykių, tačiau pastarojo fondas savo pareiškime dienraščiui „The New York Times“ šitai neigė.
Kitame dokumente matyti 2012 m. E. Musko ir J. Epsteino susirašinėjimas el. paštu.
„Kurią dieną / naktį tavo saloje vyks beprotiškiausias vakarėlis?“ – klausė E. Muskas.
Šeštadienį savo „X“ platformoje paskelbtame įraše milijardierius teigė suprantantis, kad susirašinėjimas el. paštu gali būti „klaidingai interpretuotas siekiančiųjų apšmeižti mano vardą“.
E. Muskas paragino patraukti baudžiamojon atsakomybėn „tuos, kurie su Epsteinu darė sunkius nusikaltimus“.
Kituose elektroniniuose laiškuose J. Epsteinas filmo „Forrest Gump“ prodiuserį ir Niujorko „Giants“ futbolo komandos bendrasavininkį 76-erių Steve'ą Tischą suvedė su keliomis moterimis.
Viename susirašinėjime su S. Tischu J. Epsteinas apibūdino vieną moterį kaip „rusę, kuri retai pasako visą tiesą, bet su ja linksma“.
Buvęs princas Andrew, kuris dėl ryšių su J. Epsteinu neteko karališkojo titulo, minimas viename dokumente, kuriame J. Epsteinas 2010 m. kviečiamas į Bakingamo rūmus po pasiūlymo supažindinti tuometinį princą su ruse.
Sąmokslo teorijos
D. Trumpo dešinių pažiūrų rėmėjai jau seniai yra giliai įnikę į J. Epsteino istoriją ir sąmokslo teorijas, esą finansininkas vadovavo prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais tinklui, skirtam pasaulio elitui.
Buvusi J. Epsteino mergina G. Maxwell yra vienintelis kitas asmuo, pripažintas kaltu dėl su juo susijusių nusikaltimų, o T. Blanche'as anaiptol nesuteikė pagrindo tikėtis, kad po vėliausio dokumentų paviešinimo bus atliekami tolesni baudžiamieji persekiojimai.
Svarbią vietą iki šiol paskelbtuose dokumentuose užima tiek D. Trumpas, tiek B. Clintonas, bet nė vienam iš jų nebuvo pateikti kaltinimai dėl neteisėtų veiksmų.
Respublikonų vadovaujama Atstovų Rūmų komisija neseniai balsavo už tai, kad prieš B. ir Hillary Clinton dėl jų atsisakymo liudyti J. Epsteino parlamentiniame tyrime būtų pradėta Kongreso paniekinimo procedūra.
Floridoje ir Niujorke tuose pačiuose socialiniuose sluoksniuose su J. Epsteinu matytas D. Trumpas kelis mėnesius kovojo, kad būtų užkirstas kelias didžiulio kiekio susikompromitavusio finansininko bylos dokumentų paviešinimui.
Tačiau po maišto jo respublikonų partijoje JAV prezidentas buvo priverstas pasirašyti įstatymą, kuriuo įpareigojama visus dokumentus paskelbti.
D. Trumpas pateikė įvairių versijų, kodėl jis galiausiai susipyko su J. Epsteinu. JAV prezidentas kritikavo dokumentų paviešinimą, tikindamas, kad žmonės, kurie per metus „nekaltai susitiko“ su J. Epsteinu, rizikuoja prarasti gerą reputaciją.
Vadinamajame J. Epsteino bylos dokumentų skaidrumo akte reikalaujama, kad visi Teisingumo departamento turimi dokumentai būtų paskelbti iki 2025 m. gruodžio 19 d.
T. Blanche'as sakė, kad penktadienio dokumentų paviešinimas „žymi labai nuodugnaus dokumentų identifikavimo ir peržiūros proceso pabaigą“. Kaltę dėl vėlavimo jis suvertė dokumentų redagavimui, kuriuo siekta apsaugoti daugiau nei 1 tūkst. J. Epsteino numanomų aukų tapatybes.
