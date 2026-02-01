PasaulisĮvykiai

Bare Šveicarijoje kilusio gaisro aukų skaičius išaugo iki 41

2026 m. vasario 1 d. 16:59
Aukų skaičius per šių metų sausio 1 d. Šveicarijos bare kilusį gaisrą išaugo iki 41.
Daugiau nuotraukų (1)
Prokuratūra sekmadienį pranešė, kad ligoninėje mirė 18-metis, kuris nukentėjo per gaisrą bare „Le Constellation“ slidinėjimo kurorte Kran Montanoje.
Nelaimė įvyko Naujųjų Metų naktį vakarėlio metu, kuriame dalyvavo daugiausiai jaunuoliai.
Prokurorai mano, kad gaisras kilo, kai šventės dalyviai pakėlė šampano butelius su bengališkomis ugnelėmis prie rūsyje esančio baro lubų, kurios buvo dengtos garsą izoliuojančiomis putomis.
Daugiau nei 100 žmonių buvo sužalota, o apie 80 jų patyrė sunkius nudegimus.
Po gaisro, sunkiai sužeisti pacientai buvo nugabenti sraigtasparniais į ligonines Šveicarijoje ir kitose Europos valstybėse (Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje ir Belgijoje), kur veikia specializuoti nudegimų skyriai.
Šveicarijos ligoninėse vis dar gydomi 37 pacientai.
Kai kurie pacientai vis dar yra reanimacijos skyriuose.
Prokuratūra atlieka tyrimą dėl nužudymo per neatsargumą, kūno sužalojimo ir padegimo.
ŠveicarijaGaisras

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.