Bare Šveicarijoje kilusio gaisro aukų skaičius išaugo iki 41

Prokuratūra sekmadienį pranešė, kad ligoninėje mirė 18-metis, kuris nukentėjo per gaisrą bare „Le Constellation“ slidinėjimo kurorte Kran Montanoje.
Nelaimė įvyko Naujųjų Metų naktį vakarėlio metu, kuriame dalyvavo daugiausiai jaunuoliai.
Prokurorai mano, kad gaisras kilo, kai šventės dalyviai pakėlė šampano butelius su bengališkomis ugnelėmis prie rūsyje esančio baro lubų, kurios buvo dengtos garsą izoliuojančiomis putomis.
Daugiau nei 100 žmonių buvo sužalota, o apie 80 jų patyrė sunkius nudegimus.
Po gaisro, sunkiai sužeisti pacientai buvo nugabenti sraigtasparniais į ligonines Šveicarijoje ir kitose Europos valstybėse (Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje ir Belgijoje), kur veikia specializuoti nudegimų skyriai.
Šveicarijos ligoninėse vis dar gydomi 37 pacientai.
Kai kurie pacientai vis dar yra reanimacijos skyriuose.
Prokuratūra atlieka tyrimą dėl nužudymo per neatsargumą, kūno sužalojimo ir padegimo.