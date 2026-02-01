Billas ir Hillary Clintonai – J. Epsteino skandalo centre: paaiškėjo naujos detalės

Respublikonų dominuojami Atstovų Rūmai šią savaitę ketina balsuoti, ar pripažinti Clintonus pažeidus Kongreso reikalavimus, nes jie ignoravo šaukimą liudyti dvipartiniame J. Epsteino tyrime. Praėjusį mėnesį Atstovų Rūmų priežiūros komitete už nepaklusnumo procedūrą balsavo ne tik respublikonai, bet ir dalis demokratų, rašo CNN.
Penktadienį JAV Teisingumo departamentas paviešino daugiau kaip 3 milijonus dokumentų iš vadinamųjų Epsteino bylų. Ankstesnis, mažesnis paketas gruodį atskleidė iki tol nematytų B. Clintono ir J. Epsteino nuotraukų, įskaitant kadrą, kuriame buvęs prezidentas be marškinių sėdi sūkurinėje vonioje su asmeniu, kurį departamento pareigūnas apibūdino kaip J. Epsteino seksualinio išnaudojimo auką.
Naujausi dokumentai atskleidžia dažnas 2001–2004 m. susirašinėjimo elektroniniu paštu tarp G. Maxwell ir B. Clintono biuro darbuotojų epizodus. Tuo laikotarpiu B. Clintonas kartu su patarėjais J. Epsteino privačiu lėktuvu skrido mažiausiai 16 kartų, rodo CNN analizė.
Ryšiai
B. ir H. Clinton atstovas Angelis Urena CNN teigė, kad B. Clintonas neparašė nė vieno iš elektroninių laiškų, esančių Epsteino bylose. Jo teigimu, buvęs prezidentas į šias žinutes neįsitraukė.
„Negaliu patvirtinti, kieno tai buvo adresas, galiu tik patikinti, kieno jis tikrai nebuvo: Billo Clintono, – aiškino A. Urena. – Galėčiau tvirtinti, kad jis niekada nesiuntė laiškų, bet tiesa tokia, jog tai darė du kartus gyvenime, abukart būdamas prezidentu: kartą – buvusiam astronautui ir senatoriui Johnui Glennui, kai šis skriejo aplink Žemę erdvėlaivyje „Space Shuttle Discovery“, ir dar kartą – JAV kariams, tarnavusiems Adrijos regione.“
A. Urena pridūrė, kad B. Clintonas „niekada neturėjo ir nesidalijo jokiu įrenginiu, paskyra ar el. pašto adresu su kitais žmonėmis“. Jis pabrėžė, jog buvęs prezidentas naudojo tik asmenines, neperduodamas priemones.
Didelė dalis CNN peržiūrėtų susirašinėjimų tarp G. Maxwell ir B. Clintono komandos susijusi su kelionių bei vakarienių logistika ir kartais paskutinės minutės kvietimais pačiam buvusiam prezidentui.
2003 m. balandžio laiške G. Maxwell rašė į užtušuotą B. Clintono biuro adresą: „Smagu, kad atvykstate į vakarienę. J. Epsteinas klausė, ar, jūsų manymu, B. Clintonas norėtų prisijungti, – praneškite.“
Nuotraukos
Naujos Epsteino bylų nuotraukos: B. Clintonas su tortu privačiame lėktuve šalia G. Maxwell
Naujausiame Epsteino bylų pakete taip pat paviešintos nuotraukos, kuriose buvęs JAV prezidentas B. Clintonas linksminasi su G. Maxwell valgydamas tortą privačiame lėktuve.
Vienoje nedatuotoje nuotraukoje 79-erių B. Clintonas matomas pjaustantis didelį tortą ir dalijantis gabalėliais kitiems keleiviams privačiame lėktuve. Jis atrodo atsipalaidavęs ir užsiėmęs improvizuotu vaišių šeimininko vaidmeniu.
Dar keliose nuotraukose B. Clintonas plačiai šypsosi, laižo glajumi aplipusius pirštus ir dalija torto gabaliukus ant baltų lėkštučių. Jam padeda moteris, kurios veidas nuotraukose užtušuotas.
B. Clintono atstovai „Daily Mail“ aiškino, kad šie kadrai yra naujai paviešinti, tačiau jau daugelį metų pabrėžiama, jog buvęs prezidentas nežinojo apie J. Epsteino nusikaltimus. Jie taip pat atkreipė dėmesį, kad „dauguma nuotraukose matomų asmenų yra Slaptosios tarnybos agentai ir personalas, lydėję jį kiekviename skrydyje“.
G. Maxwell laiškai
Kitame, 2001 m. gruodžio laiške, vienas B. Clintono darbuotojas paprašė G. Maxwell duoti princo Andrew telefono numerį, kad būtų galima suderinti golfo partiją per B. Clintono kelionę į Škotiją. G. Maxwell parašė: „Ką tik kalbėjau su Andrew. Šiuo metu jis ne Škotijoje, bet ten vyksta, ir sako, kad jei duosiu jam numerį, jis paskambins B. Clintonui; Dougai, ar nori, kad jis skambintų tau?“
Neaišku, apie kurį Dougą kalbama šiame laiške, tačiau vienas svarbiausių B. Clintono patarėjų tuo metu buvo Dougas Bandas.
Kartais G. Maxwell laiškai B. Clintono biuro adresais būdavo atviri ir flirtuojantys. Vienoje žinutėje ji rašė darbuotojui, kad papasakojo bulvariniam leidiniui, koks „super meilužis“ šis esąs, jog žavisi juo ir kad jis „apdovanotas kaip žirgas“, ir pridūrė: „Na, supranti mintį. Tikiuosi, nepyksti!“
Kitoje 2002 m. žinučių grandinėje anonimiškas asmuo iš B. Clintono elektroninio pašto adreso rašė G. Maxwell: „Nuejau namo su ta pačia moterimi kaip ir anksčiau – 40 metų šviesiaplauke, didelių krūtų našle, jei gali tuo patikėti. Man tikrai reikia liautis gerti.“
Bylose nėra įrodymų, kad G. Maxwell būtų tiesiogiai susirašinėjusi elektroniniu paštu su pačiu B. Clintonu ar atvirkščiai, nors viename laiške D. Bandas mini, jog jis ir B. Clintonas dalijosi bendra „BlackBerry“ paskyra.
Praėjus beveik dešimtmečiui po 2009 m. viešų kaltinimų, kad ji kartu su J. Epsteinu verbavo ir seksualiai išnaudojo mergaites, G. Maxwell vis dar buvo priimama B. ir H. Clinton aplinkoje ir 2013 m. rugsėjį dalyvavo prestižinėje „Clintonų pasaulinė iniciatyva“ (angl. „Clinton Global Initiative“) konferencijoje, kur buvo pagerbta už dabar jau nebeveikiantį „TerraMar projektą“ (angl. „TerraMar Project“), labiau taisiusį jos reputaciją nei vandenyno dugną, rašo CNN.
