D. Trumpas Vašingtone statys triumfo arką

JAV prezidentas šeštadienį žurnalistams savo lėktuve „Air Force One“ pareiškė, kad triumfo arkų galima rasti visame pasaulyje, bet jis nori, kad Vašingtono triumfo arka būtų pati didžiausia.
„Mes esame didžiausia, galingiausia šalis. Norėčiau, kad tai būtų didžiausia (triumfo arka – ELTA)“, – pareiškė D. Trumpas.
Anot jo, bus sudarytas komitetas, kuris prižiūrės projekto eigą.
D. Trumpas dar vienu architektūriniu projektu siekia palikti savo žymę Vašingtone. Prieš tai buvo nugriautas Baltųjų rūmų Rytų sparnas, o jo vietoje statoma pokylių salė. Toks žingsnis susilaukė kritikos.
„The Washington Post“ pranešė, kad pagal vieną iš planų triumfo arka būtų 76 metrų dydžio. Paryžiaus triumfo arka, baigta statyti 1836 m, siekia 50 metrų aukštį.
Architektūros ekspertai kritikuoja idėją, nes statinys Vašingtone nederėtų prie aplinkinių pastatų.
Tačiau kai kurie istorikai pritaria minčiai, kad JAV sostinėje galėtų stovėti triumfo arka. D. Trumpas neatskleidžia, kada projektas būtų įgyvendintas.
Pirmą kartą jis apie tokią idėją užsiminė 2025 m. spalį, o žiniasklaida ją iš karto praminė „D. Trumpo arka“.
Praėjusią savaitę savo socialinėje platformoje „Truth Social“ jis paskelbė tris skirtingus projektus. Viename jų triumfo arką puošė daugybė aukso spalvos ornamentų, o tai atitinka D. Trumpo stilių. Anksčiau Baltųjų rūmų Ovaliajame kabinete jo pageidavimu atsirado aukso spalvos akcentų.