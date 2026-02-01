Iranas ES šalių kariuomenes paskelbė teroristinėmis grupuotėmis

Tokio žingsnio imtasi po to, kai ES užsienio reikalų ministrai ketvirtadienį Irano islamo revoliucinę gvardiją (IRGC) pripažino teroristine organizacija, nes ši žiauriai susidorojo su protestuotojais prieš valdžią. 2025 m. gruodį dėl ekonominės krizės prasidėjusios demonstracijos peraugo į protestus prieš valdžią, bet šie buvo žiauriai numalšinti sausį.
IRGC pripažinimas teroristine organizacija buvo labiau simbolinis žingsnis, nes jai ir taip buvo taikomos ES sankcijos už žmogaus teisių pažeidimus.
„Tokiomis priemonėmis Europa nori pamaloninti savo šeimininkę Ameriką“, – Irano parlamente sakė M. B. Ghalibafas.
Irano žiniasklaida išplatino vaizdo įrašus, kuriuose rodomi Irano islamo revoliucinės gvardijos uniformas dėvintys parlamentarai. Jie taip išreiškė solidarumą su IRGC, o kai kurie iškėlę kumščius skandavo „mirtis Amerikai“ ir „mirtis Izraeliui“.
Įtampa tarp JAV ir Irano dar labiau išaugo po to, kai Irano valdžia žiauriai numalšino visoje šalyje kilusius protestus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas išreiškė pritarimą demonstracijoms ir žadėjo, kad JAV imsis „labai griežtų veiksmų“ prieš Iraną, jeigu protestuotojai bus žudomi.
Taip pat atsinaujino ginčai dėl Irano branduolinės ir raketų programos. D. Trumpas šią savaitė paskelbę prie Irano siunčiantis daug karo laivų ir užsiminė apie galimus „greitus ir stiprius smūgius“.
Teheranas sako esąs pasirengęs atnaujinti derybas su JAV, bet žada išlaikyti visišką savo gynybinių pajėgumų kontrolę.
JAV pirmoji pasaulyje pripažino IRGC teroristine grupuote D. Trumpo pirmosios kadencijos metu 2019 m.
Po to Irano parlamentas priėmė įstatymą leidžiantį užsienio karines pajėgas paskelbti teroristų grupuotėmis.
IRGC yra Irano elitinės karinės pajėgos, kurios kur kas stipresnės už šalies reguliariąją kariuomenę. Pastaraisiais dešimtmečiais šios pajėgos buvo iš esmės perginkluotos ir išplėtė savo socialinę bei ekonominę įtaką, pavyzdžiui, investuodamos į viešbučius ir oro linijas.