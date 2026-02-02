Buvusiam Kinijos teisingumo ministrui už korupciją skirta įkalinimo iki gyvos galvos bausmė

64 metų Tang Yijunas buvo Kinijos teisingumo ministras nuo 2020 iki 2023 m. ir per savo karjerą ėjo įvairias kitas pareigas, įskaitant Liaoningo provincijos gubernatoriaus ir Kinijos komunistų partijos vadovo Ningbo mieste.
2012 m. į valdžią atėjęs prezidentas Xi Jinping ėmėsi plataus masto antikorupcino valymo, bet kritikai teigia, kad šis susidorojimas leidžia jam pašalinti potencialius politinius varžovus.
Tang Yijunas nuo 2006 iki 2022 m. piktnaudžiavo pareigomis, kad „gautų naudos įvairiems subjektams ir asmenims“, sakoma Siameno teismo Rytų Kinijoje pareiškime. Teismo teigimu, mainais už atlygį buvęs pareigūnas padėjo asmenims ir įmonėms rengti pirminius viešus akcijų siūlymus, gauti banko paskolas, įsigyti žemės ir kitais klausimais.
Iš viso Tang Yijunas gavo 137 mln. juanių (19,7 mln. JAV dolerių), sakoma pranešime ir priduriama, kad ypač didelė kyšių suma padarė „labai didelę žalą valstybės ir žmonių interesams“.
Tačiau teismas teigė atsižvelgęs į lengvinančias aplinkybes, tokias kaip Tang Yijuno prisipažinimas po suėmimo. Jis gailėjosi, pripažino kaltę ir bendradarbiavo tyrime.
Kitas buvęs Kinijos teisingumo ministras Fu Zhenghua buvo nuteistas už korupciją 2022 metais. Jam skirta mirties bausmė su dvejų metų atidėjimu, vėliau bausmė buvo pakeista įkalinimu iki gyvos galvos.
Praėjusį mėnesį valdžios institucijos paskelbė, kad pradeda antikorupcinį tyrimą prieš galingiausią Kinijos generolą Zhang Youxia. Jis yra aukščiausio rango karininkas, nušalintas per pastaruosius dešimtmečius.