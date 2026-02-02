Griežtas Daugpilio ligoninės sprendimas: atleido beveik 50 darbuotojų, turinčių Rusijos ir Baltarusijos pasus

Latvijos uostamiesčio ligoninės atstovai sakė, kad atleidimai yra tiesiogiai susiję su Nacionalinio saugumo įstatymo, reglamentuojančio kritinės infrastruktūros apsaugą, reikalavimais.
Įstatymas numato, kad Rusijos ir Baltarusijos piliečiai negali dirbti A, B ir C kategorijų kritinės infrastruktūros objektuose arba Europos ypatingos svarbos kritinėje infrastruktūroje, jei darbas susijęs su prieiga prie informacijos ar technologinės įrangos, būtinos kritinės infrastruktūros veikimui.
Toks darbas gali būti leidžiamas tik išimties tvarka ir gavus specialų saugumo tarnybos leidimą.
Daugpilio regioninė ligoninė yra ypatingos svarbos infrastruktūros objektas, o tai reiškia, kad sveikatos priežiūros įstaiga privalo laikytis nacionalinio saugumo reikalavimų.
Remiantis minėtais apribojimais, ligoninėje darbo neteko 49 darbuotojai, įskaitant 29 vidurinės ir žemesniosios grandies medicinos darbuotojus, 11 jų buvo sulaukę pensinio amžiaus, taip pat 20 pagalbinių darbuotojų, iš kurių trys buvo pensinio amžiaus.
Be to, Valstybės saugumo tarnybai išsiųstas prašymas pakartotinai įvertinti septynių medicinos darbuotojų pareigybes.
Daugpilio regioninėje ligoninėje dirba apie 1700 darbuotojų.
