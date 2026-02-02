Iranas išsikvietė Europos šalių ambasadorius

„Vakar ir šiandien į Užsienio reikalų ministerija iškviestos visos Europos šalys ir ES šalys narės, turinčios ambasadas Teherane“, – spaudos konferencijoje sakė ministerijos atstovas Ismailas Baghai. Esą bus ir tolesnių reakcijų.
Jau sekmadienį Irano parlamento pirmininkas Mohammedas Bagheras Ghalibafas pareiškė, kad europiečių kariuomenės nuo šiol laikomos teroristinėmis organizacijomis. Jis rėmėsi 2019 m. įstatymu. Parlamente deputatai solidarumo vardan vilkėjo Revoliucinės gvardijos uniformas. Kai kurie parlamentarai iškėlę kumščius šaukė „Mirtis Amerikai“ ir „Mirtis Izraeliui“.
ES ketvirtadienį nusprendė Revoliucinę gvardiją dėl jos brutalių veiksmų prie pastarųjų masinių protestų dalyvius paskelbti teroristine organizacija. Šis sprendimas laikomas simboliniu žingsniu, kuris dėl jau taikomų sankcijų neturi didelės praktinės reikšmės.