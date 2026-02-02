Irano žiniasklaida: prezidentas nurodė pradėti derybas su JAV

Šis pranešimas pasirodė po JAV prezidentui Donaldo Trumpo pareiškimo, kad jis viliasi pasiekti susitarimą, kuris padėtų išvengti karinių veiksmų.
Po Islamo Respublikos brutalaus susidorojimo su praėjusį mėnesį kulminaciją pasiekusiais protestais, D. Trumpas pagrasino kariniais veiksmais ir įsakė į Artimuosius Rytus nusiųsti lėktuvnešį bei kitas pajėgas.
Teheranas taip pat tvirtina norintis diplomatinių derybų, tačiau žada nevaržomą atsaką į bet kokią agresiją.
„Prezidentas Pezeshkianas įsakė pradėti derybas su Jungtinėmis Valstijomis“, – pirmadienį pranešė „Fars“, cituodama nenurodytą šaltinį Irano valdžioje.
„Iranas ir Jungtinės Valstijos surengs derybas dėl branduolinės programos“, – pridūrė „Fars“, tačiau derybų datos nenurodė.
Šią informaciją taip pat paskelbė vyriausybės laikraštis „Iran“ ir reformistų dienraštis „Shargh“.
Iranas anksčiau pirmadienį pranešė rengiantis derybų metodą ir pamatines sąlygas, kurias tikisi užbaigti artimiausiomis dienomis.
„Šio regiono šalys tarpininkauja keičiantis žinutėmis“, – sakė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilis Baqaei, nepateikdamas išsamesnių duomenų apie galimų derybų turinį.
„Buvo aptarti keli klausimai, ir mes nagrinėjame bei baigiame derinti kiekvieno diplomatinio proceso etapo detales; tai tikimės užbaigti artimiausiomis dienomis. Tai susiję su metodu ir pamatinėmis sąlygomis“, – sakė ministerijos atstovas spaudai.
D. Trumpas įspėjo, kad Iranui „senka laikas“ pasiekti susitarimą dėl savo branduolinės programos, kuri, Vakarų nuomone, yra skirta atominės bombos gamybai.
„(Iranas – ELTA) yra šalis, kuri diplomatiniuose procesuose visada elgiasi sąžiningai ir rimtai, bet niekada nepriima ultimatumų. Dėl to tokio pranešimo negalima patvirtinti“, – spaudos konferencijoje paklaustas, ar Teheranas sulaukė konkretaus ultimatumo iš Vašingtono, sakė užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai.
Regiono šalys ragino mažinti įtampą diplomatinėmis priemonėmis.
Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi praėjusią savaitę lankėsi Turkijoje ir toliau bendravo su savo Egipto, Saudo Arabijos ir Turkijos kolegomis, platformoje „Telegram“ rašė jis.
„Prezidentas Trumpas pasakė, kad nebus branduolinių ginklų, ir mes visiškai sutinkame. Mes visiškai sutinkame su tuo. Tai galėtų būti labai geras susitarimas“, – sekmadienį televizijai CNN sakė A. Araghchi.
„Žinoma, mainais mes tikimės sankcijų panaikinimo. Taigi, toks susitarimas yra įmanomas. Apie neįmanomus dalykus nekalbėkime“, – pridūrė jis.
E. Baqaei teigė, kad kaimyninių valstybių susitelkimas siekiant diplomatinio sprendimo patvirtino nuogąstavimą kad bet koks JAV puolimas įtrauktų regioną į konfliktą, pakartodamas Irano aukščiausiojo lyderio ajatolos Ali Khamenei žodžius. A. Khamenei sekmadienį įspėjo, kad JAV puolimas išprovokuotų „regioninį karą“.
ELTA primena, kad 2025 m. gruodžio pabaigoje Irane dėl ekonominės krizės kilusios demonstracijos greitai peraugo į protestus prieš teokratinį režimą.
Sausio pradžioje Irano saugumo pajėgos protestus žiauriai numalšino, o žūti galėjo mažiausiai 5 tūkst. žmonių.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau išreiškė paramą demonstracijoms ir teigė ketinantis imtis „labai griežtų veiksmų“ prieš Iraną, jei šis įvykdys protestuotojų egzekucijas.
D. Trumpas pagrasino ir kariniais smūgiais. Jis taip pat pareikalavo, kad Iranas sutiktų nebevystyti savo branduolinės programos.
Neseniai JAV į regioną pasiuntė lėktuvnešį „Abraham Lincoln“ ir kitas pajėgas.