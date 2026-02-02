J. Epsteino bylose – tūkstančiai nuorodų į V. Putiną, planuoti susitikimai ir V. Zelenskio vardas

Kaip rašo „Ukrinform“, remdamasis „The Standard“, V. Putino pavardė minima daugiau nei tūkstantyje dokumentų puslapių, o Maskva ten paminėta beveik 10 tūkst. kartų.
Anoniminiai šaltiniai kalba apie seriją planuotų J. Epsteino ir V. Putino susitikimų, taip pat apie galimą rusų merginų panaudojimą didelio masto seksualinio šantažo operacijai, kurią, kaip įtariama, organizavo Kremlius.
JAV žvalgybos agentūros manė, kad J. Epsteinas palaikė ilgalaikius ryšius su Rusijos mafijos atstovais, įskaitant organizuoto nusikalstamumo lyderius, kurie galėjo jį šantažuoti.
Viename dokumente cituojamas toks dviejų pašnekovų pokalbis: „Jūs turite Andrew, Billą Gatesą, Donaldą Trumpą, Billą Clintoną ir visus kitus, atsidūrusius kompromituojančiose situacijose saloje, kurioje pilna technologijų. Tai didžiausia pasaulyje romantinių spąstų operacija“.
Pasak dokumentų, J. Epsteinas palaikė ryšius su V. Putinu net po to, kai 2008 m. buvo nuteistas už nepilnamečių įtraukimą į prostituciją.
Paviešintuose elektroniniuose laiškuose pateikiamos ištraukos apie J. Epsteino planus apsilankyti Rusijoje ir tarimąsi susitikti su V. Putinu.
2011 m. rugsėjo 11 d. datuotame el. laiške anoniminis tarpininkas rašė J. Epsteinui: „Kalbėjau su Igoriu. Jis sakė, kad paskutinį kartą, kai buvote Palm Byče, pasakėte jam, kad rugsėjo 16 d. turite susitikimą su Putinu ir kad jis gali rezervuoti sau bilietą į Rusiją, kad atvyktų keliomis dienomis anksčiau už jus.“
Kitame 2014 m. el. laiške, kurį atsiuntė japonų verslininkas Joi Ito, užsimenama apie galimą J. Epšteino ir V. Putino susitikimą: „Labas, Džefri, man nepavyko įtikinti Reido [Reido Hoffmano, vieno iš „LinkedIn“ įkūrėjų] pakeisti savo darbotvarkę ir kartu su tavimi vykti susitikti su Putinu.“
Toliau korespondencijoje rašoma, kad planuotas susitikimas buvo atšauktas po aviakatastrofos, kai Rusijos pajėgos virš Ukrainos numušė keleivinį lėktuvą MH17.
Dokumentuose taip pat užsimenama apie J. Epsteino veiklą Rusijoje, įskaitant jo domėjimąsi galimybe gauti Rusijos vizą 2010 m. lapkričio mėnesį.
FTB dokumentuose pažymima, kad seksualinis nusikaltėlis palaikė glaudžius ryšius su buvusia V. Putino jaunimo judėjimo lydere Maša Drokova, kurios verslumo projektai Silicio slėnyje sukėlė įtarimų dėl technologijų vagysčių.
Be to, teigiama, kad J. Epsteinas buvo artimas buvusiam Izraelio ministrui pirmininkui Ehudui Barakui ir „buvo apmokomas šnipinėti jam valdant“.
Daugiau nei 3 milijonuose puslapių taip pat buvo nuoroda į 2012 m. sausio mėn. dokumentą, susijusį su tuometiniu Rusijos Valstybės Dūmos deputatu Ilja Ponomariovu.
Jis apibūdinamas kaip vienas pagrindinių to, kas dokumente vadinama sukilimu prieš V. Putiną, organizatorių, o įraše priduriama, kad „jis gali pakeisti V. Putiną ir pats tapti prezidentu, jei prieš tai nebus nužudytas“.
Vėliau, remiantis Rusijos žiniasklaidos pranešimais, 2016 m. I. Ponomariovas gavo leidimą gyventi Ukrainoje, o 2019 m. tapo Ukrainos piliečiu. Rusijoje prieš jį buvo imtasi teisinių veiksmų.
Kitame dokumente, įtrauktame į šių bylų paketą, jau po Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pergalės rinkimuose, bet dar prieš jam pradedant eiti pareigas, pateikiamas komentaras: „V. Zelenskis ieško pagalbos. V. Putinas elgiasi atmestinai, sakydamas, kad jį valdo izraeliečiai.“
Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, anksčiau paviešintoje J. Epsteino bylos medžiagoje yra 2018 m. vykusio pokalbio fragmentas, kuriame jis teigė galintis padėti Rusijos diplomatams geriau suprasti D. Trumpą, tuo metu ėjusį pirmąją prezidento kadenciją.
