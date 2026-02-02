Latvijos prezidentas: J. Epsteino bylas turėtų tirti ir šalies teisėsaugos institucijos

Pasak politiko, Latvijos teisėsaugos institucijos turėtų ištirti viešai paskelbtą informaciją, kad įvertintų, ar šalies valdžios institucijos turėtų kaip nors reaguoti. Tuo pačiu metu jis pažymėjo, kad kai kurie įvykiai ir sąrašai yra tokie seni, kad jau yra suėjęs baudžiamosios atsakomybės senaties terminas.
Pasak E. Rinkevičiaus, Latvijos valdžios institucijos dar negavo jokių JAV prašymų dėl teisinės pagalbos suteikiant papildomos informacijos.
Bet kuriuo atveju, nėra gerai, kad išnaudojami galėjo būti ir Latvijos piliečiai, sakė jis.
Kaip pranešė Latvijos televizija (LTV), naujausiuose penktadienį paskelbtuose nuteisto seksualinio nusikaltėlio Jeffrey‘io Epsteino bylos dokumentuose Latvija minima kaip viena iš galimų nepilnamečių merginų verbavimo vietų.
Latvija dokumentuose įvairiame kontekste paminėta daugiau nei 500 kartų, o Ryga – daugiau nei 800 kartų. Paskelbtuose dokumentuose paminėti kelių Latvijos modelių ir modelių agentūrų pavadinimai, taip pat atskleista J. Epsteino asmeninė korespondencija su Latvijos merginomis. Latvių merginų galėjo būti ir tarp jo asistenčių.
Kaip pirmadienį rašė ELTA, ikiteisminių tyrimų dėl JAV seksualinio nusikaltėlio J. Epsteino bylos epizodų, kuriuose minima Lietuva ir lietuvių pavardės, Lietuvos policija šiuo metu neatlieka.
„Pradėtų ikiteisminių tyrimų nėra. Jei būtų gautas pareiškimas, tuomet būtų sprendžiama (pradėti ar nepradėti tyrimą – ELTA)“, – Eltai pirmadienį sakė Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis.
JAV Teisingumo departamentas penktadienį paviešino daugiau kaip tris milijonus puslapių J. Epsteino bylų dokumentų kartu su nuotraukomis ir vaizdo įrašais.
Ankstesni dokumentų viešinimai atskleidė J. Epsteino ryšius su žymiais verslo vadovais, įžymybėmis, mokslininkais ir politikais, įskaitant JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir buvusį prezidentą Billą Clintoną.
Lietuvos vardas penktadienį paviešintuose dokumentuose minimas daugiau nei 1,2 tūkst. kartų, Vilniaus – daugiau nei 1 tūkst. kartų.
J. Epsteinas 2008 m. buvo nuteistas už nepilnamečių merginų seksualinę prievartą, bet kalėjime praleido tik 13 mėnesių. 2019 m. jis vėl buvo sulaikytas ir apkaltintas prekyba žmonėmis. Tais pačiais metais vyras kalėjimo kameroje nusižudė.