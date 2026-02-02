Lenkijoje nuteistas lietuvis, bandęs šnipinėti Baltarusijos naudai

Pareigūnų teigimu, 43-ejų Lietuvos pilietis, pagal Lenkijos privatumo įstatymus įvardijamas kaip Saulius V., nuo 2024 m. lapkričio iki 2025 m. kovo mėn. apsimetinėjo esąs JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) darbuotoju.
Lenkijos specialiųjų tarnybų ministro koordinatoriaus atstovas spaudai Jacekas Dobrzyńskis pirmadienį socialiniuose tinkluose paskelbė, kad Balstogės miesto šiaurės rytų Lenkijoje apylinkės teismas sprendimą priėmė po sausio 9 d. įvykusio teismo posėdžio.
J. Dobrzyńskis sakė, kad Saulius V. buvo nuteistas „už bandymą rodyti pasirengimą užsienio žvalgybos tarnybos vardu veikti prieš Lenkiją ir Jungtines Valstijas“.
„Šis vyras naudojo pažangias technines priemones, įskaitant dirbtinio intelekto galimybes“, – pridūrė jis.
Sauliui V. ikiteisminis areštas buvo skirtas praėjusių metų kovą, kai jį suėmė Lenkijos vidaus saugumo tarnybos (ISA) pareigūnai, kurie savo pareiškime nurodė, kad areštinėje praleistas laikas bus įtrauktas į jo bausmės trukmę, kurios apskųsti negalima.
Už nusikaltimus, dėl kurių vyras buvo nuteistas, galėjo būti skirta maksimali aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė, paaiškino agentūra.
Lenkijos valstybinė naujienų agentūra PAP pranešė, kad Saulius V. jam pareikštų kaltinimų neneigė.
