S. Šoigu pareiškė paramą Kinijai Taivano klausimu

„Matome, kad Kinijos priešininkai toliau destabilizuoja padėtį Taivano sąsiauryje, – sakė jis sekmadienį. – Norėčiau patvirtinti mūsų nuoseklią ir tvirtą paramą Pekinui Taivano klausimu“.
Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi, remiantis jo ministerijos pranešim, pabrėžė kad Kinija pasirengusi gilinti strateginį derinimą su Rusija ir šiais metais plėsti dvišalius santykius. Abi šalys esą įsipareigojusios siekti daugiapolio pasaulio.
Kinija ir Rusija prieš Maskvos invaziją į Ukrainą 2022 m. vasarį paskelbė „beribę“ strateginę partnerystę.
Kinija laiko Taivaną savo teritorija, nors sala jau dešimtmečius turi nuo Pekino nepriklausomą ir demokratiškai išrinktą vyriausybę. Kinija nori prisijungti Taivaną ir teigia siekianti taikaus susivienijimo, tačiau neatsisakysianti panaudoti ir jėgą.