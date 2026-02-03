D. Trumpas paragino respublikonus „nacionalizuoti“ ateinančius rinkimus

„Respublikonai turėtų pasakyti: mes norime perimti valdžią, mes turėtume perimti balsavimą, bent jau daugelyje, 15-oje vietų. Respublikonai turėtų nacionalizuoti balsavimą“, – buvusiam Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktoriaus pavaduotojui Danui Bongino tinklalaidėje sakė D. Trumpas, kurį cituoja CNN.
CNN atkreipia dėmesį, kad šie JAV prezidento komentarai pasirodė praėjus mažiau nei savaitei po FTB atliktos kratos Džordžijos valstijos Fultono rinkimų apygardoje. Būtent šią rinkimų apygardą D. Trumpas kurį laiką linksniavo nepagrįstai teigdamas, kad jo pralaimėjimas Joe Bidenui 2020 m. prezidento rinkimuose buvo suklastotas.
Kratą atliko Teisingumo departamentas, siekdamas konfiskuoti rinkimų dokumentus ir ieškoti menamų sukčiavimo atvejų apygardoje, kaip anksčiau pranešė CNN.
„Turime valstijas, kurios yra labai nesąžiningos ir skaičiuoja balsus. Turime valstijų, kuriose aš laimėjau, bet kurios skelbia, kad aš nelaimėjau“, – kalbėjo JAV prezidentas.
„Dabar Jūs pamatysite šį bei tą Džordžijoje, kur jie sugebėjo gauti teismo nutartį, balsavimo biuletenius, jūs pamatysite, kaip išaiškės keletas įdomių dalykų“, – tikino D. Trumpas.
CNN paaiškina, kad rinkimus JAV organizuoja valstijų ir vietos pareigūnai, o federalinė valdžia atlieka itin ribotą vaidmenį. Tačiau, pasak CNN, ši įprasta tvarka nesutrukdė D. Trumpo mėginimams pertvarkyti rinkimų organizavimo taisykles.
Praėjusiais metais D. Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo reikalaujama, kad registruodamiesi balsuoti rinkimuose rinkėjai pateiktų JAV pilietybės įrodymus, ir uždrausti valstijoms skaičiuoti po rinkimų dienos gautus balsavimo paštu biuletenius. Federalinis teismas šį įsaką iš dalies užblokavo, ne JAV piliečiams jau dabar draudžiama balsuoti visuotiniuose rinkimuose.
Rugpjūčio mėnesį JAV prezidentas pareiškė ketinantis „inicijuoti judėjimą“, kuris siektų panaikinti balsavimą paštu, ir pažadėjo pasirašyti tai draudžiantį įsaką, kuriuo taip pat būtų uždraustos balsavimo mašinos. Visgi šio įsako JAV prezidentas galiausiai neišleido.
D. Trumpas taip pat inicijavo rinkimų apygardų perskirstymo kampaniją, kuria siekiama padėti respublikonams laimėti papildomų vietų JAV Atstovų rūmuose lapkričio mėn. vidurio kadencijos rinkimuose.
Į prezidento veiksmus sureagavo kai kurie demokratai.
Minesotos valstijos sekretorius praeitą mėnesį CNN sakė, kad jis ir jo kolegos aptarė įvairius veiksmus, siekdami pasirengti galimam federalinės valdžios kišimuisi į vidurio kadencijos rinkimus – nuo rinkėjų apsaugos nuo kontakto su federalinėmis teisėsaugos institucijomis rinkimų apylinkėse iki būdų priešintis prezidento administracijos spaudimui dėl prieigos prie dešimčių milijonų rinkėjų asmens duomenų.