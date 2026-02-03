D. Trumpas teigia iš Harvardo universiteto reikalausiantis 1 mlrd. dolerių žalos atlyginimo

„Dabar reikalaujame atlyginti vieno milijardo dolerių žalą ir nenorime ateityje turėti jokių reikalų su Harvardo universitetu“, – D. Trumpas rašė savo platformoje „Truth Social“.
D. Trumpo pareigūnai apkaltino Harvardą ir kitus universitetus propaguojant vadinamąją „woke“ ideologiją, ir nesugebėjus per propalestinietiškus protestus efektyviai apsaugoti žydų studentų, teikė teisinius skundus ir reikalavo susimokėti didžiules pinigų sumas.
Kritikai tai pavadino administracijos spaudimo kampanija liberaliems universitetams.
Kita Gebenės lygos institucija – Kolumbijos universitetas – praėjusią vasarą sutiko sumokėti D. Trumpo administracijai 200 mln. dolerių ir įsipareigojo laikytis taisyklių, draudžiančių priimant studentus ar naujus darbuotojus atsižvelgti į rasę.
Tačiau „New York Times“ anksčiau pirmadienį pranešė, kad D. Trumpas po užsitęsusių derybų atsisakė savo administracijos reikalavimų, kad Harvardas sumokėtų 200 mln. dolerių.
Pernai rugsėjį D. Trumpas žurnalistams sakė, kad derybos su Harvardu buvo netoli susitarimo dėl 500 mln. dolerių sumokėjimo, o susitarimas apimtų prekybos mokyklų atidarymą.
„Jie norėjo įgyvendinti painią darbo mokymo koncepciją, tačiau ji buvo atmesta, nes buvo visiškai netinkama ir, mūsų manymu, nebūtų buvusi sėkminga“, – sakė D. Trumpas savo įraše vėlų pirmadienio vakarą.
„Tai buvo tik būdas Harvardui išsisukti nuo didelio piniginio susitarimo, siekiančio daugiau nei 500 mln. dolerių, o šis skaičius turėtų būti daug didesnis už rimtus ir bjaurius neteisėtus veiksmus, kuriuos jie įvykdė“, – pridūrė jis, nenurodydamas, kokius įstatymus Harvardas tariamai pažeidė.
Pensilvanijos universitetas, taip pat priklausantis Gebenės lygai, pernai taip pat nusileido D. Trumpo administracijai ir paskelbė, kad uždraus transseksualams dalyvauti moterų sporto varžybose.
Gebenės lyga – aštuonių elitinių JAV universitetų grupė, juose galioja labai griežtos priėmimo sąlygos ir į juos įstoja vidutiniškai tik kas dešimtas pretendentas. Istoriškai šie universitetai garsėja savo senais, gebenėmis apaugusiais pastatais, iš čia ir kilo metaforiškas pavadinimas „Gebenės lyga“ (angl. Ivy League).