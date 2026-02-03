Ispanija irgi sieks uždrausti socialinius tinklus jaunesniems nei 16 metų vaikams

„Ispanija uždraus prieigą prie socialinių tinklų jaunesniems nei 16 metų asmenims. Platformos turės įdiegti veiksmingas amžiaus patikrinimo sistemas – ne tik žymėjimo laukelius, bet ir realias kliūtis, kurios veikia“, – viršūnių susitikime Dubajuje kalbėjo Ispanijos ministras pirmininkas.
„Šiandien mūsų vaikai susiduria su erdve, kurioje jie niekada neturėjo būti vieni. Tai priklausomybės, piktnaudžiavimo, pornografijos, manipuliacijos, smurto erdvė. Mums tai nebebus priimtina“, – pridūrė jis.
Socialistų lyderis taip pat žadėjo pakeisti Ispanijos įstatymus, kad technologijų platformų vadovai „už neteisėto ar neapykantą kurstančio turinio nepašalinimą atsakytų baudžiamąja atsakomybe“.
Apie socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims P. Sanchezas buvo užsiminęs jau lapkričio mėnesį, o antradienį savo idėją išplėtojo penkių priemonių pakete, kurį bus siekiama patvirtinti nuo kitos savaitės.
Tačiau pažymėtina, kad jo koalicinė vyriausybė neturi parlamentinės daugumos ir dažnai susiduria su sunkumais priimant įstatymus.
Gruodį Australija tapo pirmąja šalimi pasaulyje, uždraudusia jauniems paaugliams naudotis kai kuriomis populiariausiomis pasaulyje platformomis, įskaitant „Facebook“, „Instagram“ ir „TikTok“.
Jos pavyzdžiu taip pat nori sekti Prancūzija ir Portugalija. Ispanija prisijungė prie Danijos, Graikijos ir Prancūzijos, siekiančių paskatinti panašias priemones visoje Europos Sąjungoje.