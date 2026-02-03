J. Epsteino skandalas: Clintonai sutiko liudyti Kongrese

Prieš tai B. ir H. Clintonai atsisakė liudyti respublikonų vyraujamame komitete. Poros advokatai argumentavo, kad jie jau „savanoriškai“ pateikė kongresmenams visą turimą informaciją.
B. ir H. Clintonai sutiko liudyti gresiant JAV Generalinės prokuratūros kaltinimams. Atstovų rūmuose jau buvo inicijuotas balsavimas dėl atitinkamos rekomendacijos. Sutuoktiniams sutikus liudyti, balsavimas kol kas atidėtas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra pareiškęs, kad B. Clintonas daug labiau susijęs su J. Epsteinu nei jis pats. Dėl to respublikonas inicijavo tyrimą prieš buvusį prezidentą ir kitus demokratų politikus. B. Clintono, kaip ir D. Trumpo bei daugybės kitų politikų ir garsenybių pavardės minimos iki šiol paskelbtuose J. Epsteino bylos dokumentuose. Tačiau nebuvo įrodyta, kad B. Clintonas ar D. Trumpas elgėsi netinkamai.
JAV multimilijonierius J. Epsteinas daugelį metų vadovavo seksualinio išnaudojimo tinklui, kurio aukomis tapo dešimtys jaunų moterų ir nepilnamečių merginų.
2019 m. buvo oficialiai pripažinta, kad jis mirė Niujorko kalėjimo kameroje, būdamas 66 metų amžiaus, nurodant, kad jo mirties priežastis buvo savižudybė.
Jeffrey EpsteinasBillas ClintonasHillary Clinton
