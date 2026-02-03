JAV teisėjas nagrinės prašymą užblokuoti prieigą prie J. Epsteino dokumentų

Apie naujausią posūkį šioje istorijoje, kuri ir toliau meta didelį šešėlį ant Vašingtono, buvo paskelbta po to, kai Billas ir Hillary Clintonai sutiko duoti parodymus JAV Atstovų Rūmų tyrime.
Teisingumo departamentas praėjusią savaitę paviešino daugiau kaip 3 mln. dokumentų, susijusių su tyrimu gėdą užsitraukusio finansininko J. Epsteino atžvilgiu. Departamentas buvo priverstas greitai reaguoti, kai įtariamų aukų vardai, kurie turėjo būti paslėpti, liko neredaguoti.
Teisėjams skirtame laiške, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP, Bradas Edwardsas ir Brittany Henderson iš Floridos advokatų kontoros „Edwards Henderson“ citavo elektroninį laišką, paskelbtą kartu su kitais dokumentais, „kuriame išvardytos 32 nepilnametės aukos, užtušuotas tik vienas vardas, o 31 liko matomas“.
Maža to, kita moteris savo ruožtu nurodė, kad dokumentuose buvo paskelbtas jos adresas.
Advokatai paprašė „nedelsiant pašalinti“ vyriausybės internetinę svetainę, kurioje galima rasti šiuos dokumentus. Apygardos teisėjas Richardas M. Bermanas trumpame nutarime, su kuriuo susipažino AFP, pažymėjo, kad trečiadienį surengs posėdį.
„Nesu tikras, kiek galėsiu padėti“, – pridūrė jis.
Teisingumo departamentas sekmadienį teigė, kad „dirba visą parą“, jog atliktų daugiau pakeitimų dokumentuose po to, kai „The New York Times“ žurnalistai aptiko dešimtis nuotraukų su nuogybėmis ir žmonių veidais. „The Times“ pranešė, kad šios nuotraukos vėliau buvo pašalintos arba užtušuotos.
„Sukurti precedentą“
Į J. Epsteino istoriją įsivėlė vieni žinomiausių JAV politikos sferos veikėjų, o tai išryškino įnirtingas partines kovas, kurios formuoja šį skandalą.
Atstovų Rūmų Taisyklių komitetas pateikė rezoliucijas, kuriose Clintonai kaltinami nepaklusimu šaukimams asmeniškai atvykti ir paaiškinti savo ryšius su J. Epsteinu, kuris 2019 m. mirė kalėjime. Vis dėlto B. Clintono atstovas Angelis Urena tinkle „X“ nurodė, kad „buvęs prezidentas ir buvusi valstybės sekretorė bus ten. Jie tikisi sukurti precedentą kuris bus taikomas visiems“.
Pora iš pradžių atsisakė stoti prieš įstatymų leidėjus, kurie aiškinasi, kaip valdžios institucijos vykdė ankstesnius tyrimus mirusio finansininko, kuris turėjo ryšių ir bendravo su pasaulio verslo ir politikos elito atstovais, atžvilgiu.
Demokratai teigia, kad šis tyrimas yra paverčiamas ginklu, siekiant atakuoti D. Trumpo, kuris ir pats ilgą laiką buvo J. Epsteino bendražygis, tačiau nebuvo pakviestas duoti parodymų, politinius priešininkus.
D. Trumpas daug mėnėsių stengėsi blokuoti su J. Epsteinu susijusių tyrimo dokumentų paviešinimą. J. Epsteinas daug metų sukosi elito sluoksniuose ir puoselėjo ryšius su milijardieriais, politikais, akademikais ir garsenybėmis. Nei D. Trumpas, nei Clintonai nebuvo apkaltinti nusikaltimais, susijusiais su J. Epsteino veikla.
Clintonai laiškuose, kuriuose jie iš pradžių atsisakė atvykti į Vašingtoną, argumentavo, kad šaukimai yra negaliojantys, nes jie neturi aiškaus pagrindo. Respublikonai tvirtina, kad demokratų Clintonų praeities ryšiai su verslo magnatu suteikia priežasčių asmeniškai apklausti juos davus priesaiką. Vietoj to sutuoktiniai pateikė rašytinius pareiškimus, kuriuose išdėstė tai, ką žino apie J. Epsteiną ir jo bendrininkę Ghislaine Maxwell, kuri šiuo metu atlieka 20 metų laisvės atėmimo bausmę dėl prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais.
B. Clintonas pripažino, kad skrido J. Epsteino lėktuvu su fondu „Clinton Foundation“ susijusio humanitarinio darbo tikslais, tačiau tvirtino, jog niekada nesilankė jo privačioje saloje. H. Clinton nurodė, kad neturėjo jokių prasmingų kontaktų su J. Epsteinu, niekada neskraidė jo lėktuvu ir nesilankė jo saloje.
Po to, kai Clintonai sutiko duoti parodymus, Taisyklių komitetas pirmadienio vakarą nusprendė atidėti balsavimą dėl nepagarbos procedūros.