Kraupus išpuolis Prancūzijoje: mokinys subadė mokytoją

Paauglystės sulaukęs mokinys antradienio popietę mažiausiai tris kartus dūrė mokytojai, vėliau buvo suimtas įtarus pasikėsinimu nužudyti, teigė Tulono prokuroras Raphaelis Balland'as.
Prancūzijos švietimo ministras Edouard‘as Geffray sakė vykstantis į vidurinę mokyklą Sanary-sur-Mero mieste, kur įvyko užpuolimas. Jis socialiniame tinkle X pareiškė mintyse esąs su aukos šeima ir visa švietimo bendruomene, kaip ir ji išgyvenąs didelį sukrėtimą.
Prancūzijoje įvyko virtinė incidentų, per kuriuos mokiniai užpuolė mokytojus ar kitus moksleivius.
Pernai 14 metų moksleivis buvo apkaltintas mokytojo padėjėjos nužudymu. Jis įtariamas birželį mirtinai ją subadęs. Moksleivis užpuolė 31 metų mažo berniuko motiną per kuprinių patikrą rytiniame Nogento mieste.
Per kitą incidentą balandį mokinys nužudė mergaitę ir sužeidė kelis kitus mokinius per užpuolimą peiliu vakariniame Nanto mieste.