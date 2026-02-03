PasaulisĮvykiai

Palestiniečių prezidentas pirmą kartą paskelbė tiesioginius rinkimus į Nacionalinę Tarybą

Palestiniečių prezidentas Mahmuodas Abbasas pirmą kartą paskyrė visuotinius tiesioginius rinkimus į Palestinos Nacionalinę Tarybą – jie numatyti lapkričio 1 d.
Palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“ pirmadienį pranešė, kad M. Abbasas išleido dekretą, kuriuo remiantis, „rinkimai turi vykti visur ten, kur tai įmanoma – tiek Palestinoje, tiek už jos ribų“. Taip siekiama „kiek įmanoma plataus palestiniečių tautos dalyvavimo“ balsavime.
Nacionalinė Taryba yra Palestinos išsivadavimo organizacijos (PLO) parlamentas. M. Abbasas vadovauja tiek palestiniečių savivaldai, tiek PLO. Iki šiol Nacionalinės Tarybos nariai niekada nebuvo renkami tiesiogiai – jie būdavo arba skiriami, arba kooptuojami.
Nacionalinė Taryba yra vyraujama sekuliarios M. Abbaso partijos „Fattah“. Islamistinis „Hamas“ judėjimas ir jo sąjungininkė grupuotė „Islamo džihadas“ nėra PLO nariai ir nėra atstovaujami parlamente Ramaloje.
 
 
