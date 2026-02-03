Po didelio masto Rusijos atakos Ukrainoje – aliarmas Lenkijoje: pakėlė naikintuvus

DORSZ teigimu, tai buvo prevencinės priemonės, skirtos užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, ypač netoli Ukrainos esančiose teritorijose.
Antradienį apie 7 val. ryto, DORSZ pranešė, kad Lenkijos ir sąjungininkių oro pajėgų operacijos baigtos, nes grėsmė Lenkijos oro erdvėje nebuvo aptikta.
DORSZ taip pat padėkojo operacijoje dalyvavusioms NATO pajėgoms. Tarp jų buvo Vokietijos oro pajėgos ir Olandijos ginkluotosios pajėgos, prisidėjusios prie sklandžios oro gynybos sistemų veiklos.
Kaip skelbta, naktį iš pirmadienio į antradienį Rusija surengė didelio masto oro antpuolius prieš Ukrainą, panaudodama strateginius orlaivius ir dronus.