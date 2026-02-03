PasaulisĮvykiai

Po didelio masto Rusijos atakos Ukrainoje – aliarmas Lenkijoje: pakėlė naikintuvus

2026 m. vasario 3 d. 10:47
Reaguodama į Rusijos atakas Ukrainoje, Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė (DORSZ) naktį suaktyvino reikiamas pajėgas ir priemones, įskaitant naikintuvus ir ankstyvojo perspėjimo sistemos orlaivį. Tuo pačiu metu buvo įjungtos antžeminės oro gynybos sistemos ir radaro žvalgybos sistemos, antradienį anksti ryte pranešė DORSZ.
Daugiau nuotraukų (1)
DORSZ teigimu, tai buvo prevencinės priemonės, skirtos užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, ypač netoli Ukrainos esančiose teritorijose.
Antradienį apie 7 val. ryto, DORSZ pranešė, kad Lenkijos ir sąjungininkių oro pajėgų operacijos baigtos, nes grėsmė Lenkijos oro erdvėje nebuvo aptikta.
DORSZ taip pat padėkojo operacijoje dalyvavusioms NATO pajėgoms. Tarp jų buvo Vokietijos oro pajėgos ir Olandijos ginkluotosios pajėgos, prisidėjusios prie sklandžios oro gynybos sistemų veiklos.
Kaip skelbta, naktį iš pirmadienio į antradienį Rusija surengė didelio masto oro antpuolius prieš Ukrainą, panaudodama strateginius orlaivius ir dronus.
 
RusijaUkrainaLenkija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.