Prie JAV tanklaivio Hormūzo sąsiauryje prisiartino Irano kariniai laivai

Bendrovė pranešė, kad tanklaiviui „Stena Imperative“ plaukiant Hormūzo sąsiauriu už maždaug 16 jūrmylių į šiaurę nuo Omano, prie jo priartėjo trys poros nedidelių karinių laivų, priklausančių Islamo revoliucinei gvardijai.
Kariniai laivai radijo ryšiu pareikalavo kapitono „išjungti variklius ir pasirengti įlaipinimui“, tačiau laivas padidino greitį ir išlaikė kursą, pridūrė kompanija, pabrėždama, kad į Irano teritorinius vandenis laivas nebuvo įplaukęs.
„Tanklaivį dabar lydi JAV karo laivas“, – pranešė „Vanguard Tech“.
Apie incidentą anksčiau pranešė Didžiosios Britanijos jūrų saugumo agentūra UKMTO, tačiau tanklaivio ir prie jo priartėjusių laivų šalių nenurodė.
Hormūzo sąsiauryje, kuris yra svarbus pasaulinis naftos ir suskystintų gamtinių dujų transportavimo kelias, būta incidentų ir praeityje.
Aukštas Irano pareigūnas iš Islamo Respublikos ideologinės armijos – Revoliucinės gvardijos jūrų pajėgų – praėjusią savaitę pagrasino užblokuoti sąsiaurį, jei JAV imtųsi karinių veiksmų.