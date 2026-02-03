Prieš Kolumbijos prezidento susitikimą su D. Trumpu – narkotikų barono ekstradicija į JAV

Vašingtono spaudžiamas kairiųjų pažiūrų lyderis atnaujino nusikaltėlių grupuočių vadeivų ekstradiciją į Jungtines Valstijas, kuri keletą mėnesių nevyko dėl įstrigusių taikos derybų su jo šalyje veikiančiomis ginkluotomis grupuotėmis.
Gynybos ministras Pedro Sanchezas pirmadienį pranešė, kad G. Petro „savaitgalį davė labai aiškų nurodymą, kad nusikaltėlis pravarde Pipe Tulua būtų kuo greičiau iš Kolumbijos perduotas Jungtinėms Valstijoms“.
P. Sanchezas kartu su G. Petro vyks į Vašingtoną, kur Kolumbijos prezidentas pirmą kartą asmeniškai susitiks su D. Trumpu.
Šalmą ir neperšaunamą liemenę dėvintis nusikaltėlių vadeiva antradienį anksti ryte buvo įsodintas į verslo klasės lėktuvą, kuris pakilo iš karinės bazės Bogotos oro uoste.
Jo pervežimui buvo paskirta beveik 70 uniformuotų pareigūnų, pranešė policijos pulkininkas Elveras Sanabria.
Labai laukiamas D. Trumpo ir G. Petro susitikimas įvyks po karšto jųdviejų apsižodžiavimo socialiniuose tinkluose, kuris baigėsi tuo, kad Vašingtonas dėl įtarimų, susijusių su narkotikų kontrabanda, įvedė sankcijas G. Petro ir jo šeimai.
Kolumbija penktadienį, iki susitikimo Baltuosiuose rūmuose likus kelioms dienoms, staiga sutiko priimti iš JAV deportuojamus imigrantus, taip iš esmės pasiūlydama D. Trumpui susitaikyti.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Gustavo Petro
Rodyti daugiau žymių