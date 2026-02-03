PasaulisĮvykiai

Ukrainos policija sulaikė nusikalstamos grupės narius, vežusius karius iš tarnybos vietų į užsienį

2026 m. vasario 3 d. 18:54
Ukrainos policija sulaikė grupuotės, vežusios kariškius iš jų tarnybos vietų ir slapta pervežusios juos per sieną, narius, pranešė Nacionalinės policijos spaudos tarnyba.
„Kliento“ pervežimo ir pristatymo į pasirinktą vietą paslaugos kaina siekė 16 tūkst. JAV dolerių, pervežimas per Ukrainos valstybinę sieną kainavo 40 tūkst. JAV dolerių. Pinigai buvo pervesti į kriptovaliutų piniginę arba perduoti grynaisiais.
Strateginių tyrimų departamento agentai ir policijos tyrėjai sulaikė nusikalstamos grupuotės organizatorių ir šešis narius. Be to, buvo sulaikyti du kariškiai, kuriems įtariamieji padėjo palikti savo dalinį.
Per kratas teisėsaugos pareigūnai konfiskavo pinigus, daugiau nei dvi dešimtis mobiliųjų telefonų, banko korteles, automobilius, kariškių sąrašus ir nuotraukas bei šaukimo į kariuomenę blankus.
Tyrėjai pateikė įtarimus grupuotės nariams.
Ukrainakaras Ukrainoje

