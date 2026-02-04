D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose susitiko su Kolumbijos prezidentu

Per pokalbį daugiausia dėmesio skirta bendradarbiavimui kovojant su narkotikų prekyba. Po to surengtoje bendroje spaudos konferencijoje D. Trumpas sakė, kad jiedu sutaria „labai gerai“, o G. Petro apibūdino kaip „nuostabų žmogų“. Tačiau Kolumbijos vadovas buvo santūresnis.
D. Trumpo žodžiai žymėjo posūkį nuo jo pastarojo meto retorikos. Vos prieš kelias savaites respublikonų prezidentas vadino G. Petro „nesveiku žmogumi“, kuriam patinka gaminti kokainą ir pardavinėti jį Jungtinėms Valstijoms.
Antradienį D. Trumpas sakė, kad jo ankstesnis priešiškumas kilo iš to, kad jis gerai nepažinojo G. Petro, pridurdamas, kad dabar abi šalys dirba prie susitarimo, kuriuo siekiama sumažinti narkotikų srautą į JAV.
Kalbėdamas spaudos konferencijoje G. Petro sakė, kad esama skirtingų nuomonių dėl narkotikų prekybos problemos.
Užuot griežta karine jėga kovojęs su nusikalstamomis organizacijomis, G. Petro sakė, kad jo vyriausybė nori įtikinti Kolumbijos ūkininkus auginti legalius žemės ūkio produktus, pavyzdžiui, kavą ar kakavą, o ne koką, ir kartu imtis ryžtingų veiksmų prieš tarptautinės narkotikų prekybos finansuotojus.
„Jis nepakeitė savo mąstymo daugeliu klausimų, kaip ir aš“, – sakė G. Petro apie D. Trumpą, pridurdamas, kad paktai dažnai sudaromi tarp oponentų, kurie randa bendrą kalbą.
Kolumbija išdavė JAV narkotikų prekeivį
Kolumbija ilgą laiką buvo viena svarbiausių Vašingtono partnerių Pietų Amerikoje, tačiau pastaruoju metu santykiai atvėso.
JAV administracija praėjusiais metais priskyrė Kolumbiją prie šalių, nevykdančių tarptautinių įsipareigojimų kovoje su narkotikais. JAV taip pat įvedė sankcijas G. Petro, teigdamos, kad jis nesiima pakankamai ryžtingų veiksmų prieš narkotikų prekybą.
G. Petro savo ruožtu ne kartą pabrėžė, kad Kolumbijos saugumo pajėgos aktyviai dalyvauja kovoje su narkotikų prekyba. Antradienį Kolumbija išdavė JAV vieną stambų narkotikų prekeivį.
Kolumbija yra didžiausia pasaulyje kokaino gamintoja. Jungtinių Tautų duomenimis, šioje šalyje daugiau kaip 250 tūkst. hektarų žemės yra skirta kokos auginimui, ir tai sudaro apie 65 proc. viso pasaulinio kokos auginimo ploto.
Nors po 2016 m. taikos susitarimo tarp Kolumbijos ir didžiausios partizanų grupuotės FARC saugumas pagerėjo, kai kurias šalies vietas vis dar kontroliuoja neteisėtos grupuotės.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Kolumbija
