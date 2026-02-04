JAV karo laivai atplaukė prie Haičio krantų

Laivai „USS Stockdale“, „USCGC Stone“ ir „USCGC Diligence“ įplaukė į Port o Prenso įlanką, kad „parodytų Jungtinių Valstijų nepalaužiamą įsipareigojimą užtikrinti Haičio saugumą, stabilumą ir šviesesnę ateitį“, – platformoje „X“ paskelbė JAV ambasada Haityje.
Flotilė buvo išsiųsta „karo sekretoriaus Pete‘o Hegsetho nurodymu“ kaip „operacijos „Pietų ietis“ dalis“, sakoma pareiškime, turint omenyje JAV karinę kampaniją, nukreiptą prieš įtariamus narkotikų prekeivius Karibų jūroje ir Ramiojo vandenyno rytinėje dalyje, kurios metu per smūgius laivams žuvo daugiau kaip 100 žmonių.
Po daug metų trukusio smurto ir nestabilumo Haitis įžengia į naują politinių neramumų etapą likus kelioms dienoms iki vasario 7 d., kai oficialiai baigsis šalies prezidentinės pereinamojo laikotarpio tarybos įgaliojimai,
Dėl gaujų smurto 2024 m. buvo priverstas atsistatydinti ankstesnis ministras pirmininkas Arielis Henry, o nuo 2016 m. šalyje nevyko rinkimai, dėl to daugelyje šalies regionų žlugo vyriausybės valdžia ir prasidėjo saugumo, sveikatos apsaugos ir ekonomikos krizės vienu metu.
Haitis yra skurdžiausia Vakarų pusrutulio šalis, o šalies teritoriją kontroliuoja konkuruojančios ginkluotos gaujos, kurios vykdo žmogžudystes, prievartavimus ir grobimus.
JAV neseniai paskelbė naujus vizų apribojimus aukšto rango pareigūnams, kurie kaltinami parama gaujoms.
HaitisJAV kariaiJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
