JT vadovas įspėja, kad naftos trūkumas Kuboje gali sukelti humanitarinę katastrofą

„Generalinis sekretorius yra labai susirūpinęs dėl humanitarinės padėties Kuboje, kuri pablogės, o gal ir žlugs, jei nebus patenkinti jos naftos poreikiai“, – žurnalistams Niujorke sakė jo atstovas Stephane‘as Dujarričius.
JAV grasina šiai salai valstybei nutraukti energijos tiekimą, siekdamos padaryti jai didesnį spaudimą.
Komunistinė Kuba jau dešimtmečius egzistuoja JAV prekybos embargo sąlygomis ir buvo priklausoma nuo Venesuelos tiekiamos naftos, kol praėjusį mėnesį JAV karinės pajėgos nuvertė pastarosios lyderį socialistą Nicolą Maduro.
Prezidentas Donaldas Trumpas nuo to laiko tvirtina kontroliuojantis šalies naftą ir grasina nutraukti prekybą su Kuba bei įvesti muitus bet kuriai kitai šaliai, kuri nuspręs padėti Havanai.
Jis tvirtina, kad nori „sudaryti susitarimą“ su Kubos vadovybe, tačiau nepatikslino, kokį būtent.
JAV ekonominę galią politiniais tikslais naudojantis D. Trumpas pirmadienį pareiškė, kad naftą Kubai, kurią jis pavadino kaip „žlugusia valstybe“, nustos tiekti ir Meksika.
Netekusi ir šio naftos šaltinio, Kuba nugrimztų į dar gilesnę ekonominę krizę, kuri jau dabar yra rimčiausia nuo 1991 m., kai žlugo Sovietų Sąjunga.
Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum antradienį pareiškė, kad jos šalis šią savaitę nusiųs Kubai humanitarinės pagalbos ir siekia susitarti su Vašingtonu, kad jai būtų leista siųsti ir naftą.