Makabriška okupantų ataka Ukrainoje: kasetiniais šaudmenimis apšaudė turgų, yra žuvusiųjų

2026 m. vasario 4 d. 15:58
Žmonių, sužeistų per Rusijos smūgį į turgų Družkivkoje Ukrainos Donecko srityje, skaičius išaugo iki 15, o dar septyni asmenys žuvo, platformoje „Telegram“ pranešė regiono karinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas.
„Septyni žuvusieji ir 15 sužeistųjų – tokie yra preliminarūs smūgio Družkivkoje padariniai (…) Žuvo mažiausiai septyni 43–81 m. žmonės. Penkiolika 50–72 m. žmonių patyrė sužalojimų“, – rašė srities vadovas.
Jis priminė, kad Rusijos pajėgos turgų Družkivkoje apšaudė kasetiniais šaudmenimis.
„Visiems sužeistiesiems teikiama reikiama medicininė pagalba. Įvykio vietoje dirba visos atitinkamos tarnybos. Kruopščiai fiksuojame visus šio nusikaltimo padarinius. Visi atsakingi asmneys bus patraukti atsakomybėn!“ – akcentavo V. Filaškinas.
Kaip jau skelbta, Rusijos kariai kasetiniais šaudmenimis apšaudė Družkivką, pataikydami į turgų ir pražudydami mažiausiai septynis žmones. Ankstesniuose pranešimuose buvo teigiama, kad buvo sužeisti aštuoni žmonės.
UkrainaRusijakasetinės bombos
