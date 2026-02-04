Nesprogę šaudmenys ir minos 2025 m. Afganistane pražudė dešimtis vaikų

Nacionalinės nelaimių valdymo tarnybos (ANDMA) atstovas spaudai Mohammadas Yousufas Hamadas sakė, kad per 193 po karo likusių sprogmenų sprogimus visoje šalyje žuvo 87 žmonės, dar 333 asmenys buvo sužeisti. Jis pridūrė, kad 67,5 proc. aukų buvo vaikai.
Pasak šio afganų pareigūno, praėjusiais metais buvo išvalyta 58 kvadratinių kilometrų teritorija, užteršta minomis ir nesprogusiais sprogmenimis, neutralizuota bemaž 24,7 tūkst. minų, su tokių medžiagų keliamu pavojumi buvo supažindinti daugiau nei 2 milijonai žmonių.
Afganistanas tebėra smarkiai užterštas minomis ir sprogmenimis, likusiais po dešimtmečius trukusių konfliktų. ANDMA duomenimis, užteršta teritorija vis dar užima daugiau nei 106 kvadratinių kilometrų plotą.
Jungtinių Tautų pagalbos misija Afganistane (UNAMA) antradienį pranešė, kad Afganistanas yra trečias pagal sprogmenų aukų skaičių pasaulyje, o didelė šios šalies dalis vis dar yra užteršta sprogiomis karo liekanomis.