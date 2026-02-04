„Desperatiškas, ištvirkęs ir apsimelavęs kairysis elitas puola į paniką ir bando klaidinti“, – rašė jis platformoje „X“. Taip jis pakomentavo Lenkijos vyriausybės vadovo Donaldo Tusko prielaidas, kad seksualinis nusikaltėlis Jeffrey‘is Epsteinas turėjo ryšių su Rusijos žvalgyba.
Kituose įrašuose tinkle „X“ K. Dmitrijevas spėliojo apie J. Epsteino ryšius, be kita ko, su Nobelio komitetu. Anot jo, žmogus, atsakingas už tai, jog JAV prezidentui Barackui Obamai 2009 metais netikėtai buvo skirta Nobelio taikos premija, dažnai svečiuodavosi pas J. Epsteiną. K. Dmitrijevas teigė įžvelgiąs ryšį su J. Epsteinu ir dėl Ukrainos prezidento Viktoro Janukovyčiaus nuvertimo 2014 m.
JAV multimilijonierius J. Epsteinas daugelį metų vadovavo seksualinio išnaudojimo tinklui, kurio aukomis tapo dešimtys jaunų moterų ir nepilnamečių merginų.
2019 m. buvo oficialiai pripažinta, kad jis mirė Niujorko kalėjimo kameroje, būdamas 66 metų amžiaus, nurodant, kad jo mirties priežastis buvo savižudybė.
K. Dmitrijevas yra Rusijos vyriausiasis derybininkas pokalbiuose su JAV. Teigiama, kad Jis užmezgė gerus santykius su Donaldo Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu.
RusijaVladimiras PutinasJeffrey Epsteinas
Rodyti daugiau žymių