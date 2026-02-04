PasaulisĮvykiai

Po žinių apie rusų slaptosios tarnybos ryšius su J. Epsteinu – V. Putino patikėtinio reakcija

2026 m. vasario 4 d. 12:28
Rusijos prezidento Vladimiro Putino patikėtinis Kirilas Dmitrijevas atmetė įtarinėjimus, kad rusų slaptoji tarnyba gali būti susijusi su Epsteino skandalu, ir pavadino tai melu.
Daugiau nuotraukų (1)
„Desperatiškas, ištvirkęs ir apsimelavęs kairysis elitas puola į paniką ir bando klaidinti“, – rašė jis platformoje „X“. Taip jis pakomentavo Lenkijos vyriausybės vadovo Donaldo Tusko prielaidas, kad seksualinis nusikaltėlis Jeffrey‘is Epsteinas turėjo ryšių su Rusijos žvalgyba.
Kituose įrašuose tinkle „X“ K. Dmitrijevas spėliojo apie J. Epsteino ryšius, be kita ko, su Nobelio komitetu. Anot jo, žmogus, atsakingas už tai, jog JAV prezidentui Barackui Obamai 2009 metais netikėtai buvo skirta Nobelio taikos premija, dažnai svečiuodavosi pas J. Epsteiną. K. Dmitrijevas teigė įžvelgiąs ryšį su J. Epsteinu ir dėl Ukrainos prezidento Viktoro Janukovyčiaus nuvertimo 2014 m.
JAV multimilijonierius J. Epsteinas daugelį metų vadovavo seksualinio išnaudojimo tinklui, kurio aukomis tapo dešimtys jaunų moterų ir nepilnamečių merginų.
2019 m. buvo oficialiai pripažinta, kad jis mirė Niujorko kalėjimo kameroje, būdamas 66 metų amžiaus, nurodant, kad jo mirties priežastis buvo savižudybė.
K. Dmitrijevas yra Rusijos vyriausiasis derybininkas pokalbiuose su JAV. Teigiama, kad Jis užmezgė gerus santykius su Donaldo Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu.
RusijaVladimiras PutinasJeffrey Epsteinas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.