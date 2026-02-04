Tos pačios problemos: į Lenkiją vėl įskrido kontrabandiniai balionai iš Baltarusijos

Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė (DORSZ) socialiniame tinkle „X“ rašė, kad į balionus panašių objektų skrydžio trajektorijos buvo stebimos ir įvertintos kaip nekeliančios grėsmės aviacijos saugumui ar Lenkijos piliečiams.
„Lenkijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų ir už valstybės saugumą atsakingų tarnybų bendradarbiavimas leidžia šioms tarnyboms greitai reaguoti, įskaitant tokių objektų perėmimą ir asmenų, įtariamų dalyvavimu šiuose incidentuose, sulaikymą“, – teigė DORSZ.
Komanda pridūrė, kad, siekdama užtikrinti šalies oro erdvės saugumą, Lenkijos kariuomenė išlieka padidinto budrumo būsenoje.
Pasak PAP, šis atvejis yra vienas iš visos eilės pastaruoju metu besikartojančių ir, tikėtina, valstybės remiamų oro erdvės pažeidimų kontrabandą gabenančiais balionais, kurie atskrenda iš Maskvos sąjungininko Minsko.
ELTA primena, kad kontrabandiniai balionai taip pat skrenda iš Baltarusijos į Lietuvą. Vilniaus oro uosto veikla dėl balionų keliamo pavojaus ne kartą buvo stabdoma 2025 m. spalį, lapkritį bei gruodį. Sausio 27 d. vakarą ir sausio 28 d. naktį Vilniaus oro uostas savo veiklą dėl balionų grėsmės stabdė tris kartus.
LenkijaBaltarusijakontrabandininkai
