Vokietijoje mirė traukinio palydovas, kurį sunkiai sužalojo be bilieto važiavęs keleivis

2026 m. vasario 4 d. 14:00
Vokietijoje mirė traukinio palydovas, kurį bilietų kontrolės metu sunkiai sužalojo „zuikiu“ važiavęs keleivis. Policijos duomenimis, 26-erių vyras užpuolė geležinkelio darbuotoją pirmadienio vakarą, kai regioninis ekspresas išvyko iš Landštūlo geležinkelio stoties Reino krašto-Pfalco žemėje.
Kadangi keleivis negalėjo pateikti bilieto, jis turėjo būti išsodintas iš traukinio – tada, anot policijos, ir įvyko incidentas. Traukinio palydovas buvo reanimuojamas vietoje. Pirmąją pagalbą jam suteikė ir policiją iškvietė kiti keleiviai.
Sunkiai sužeistas traukinio palydovas buvo nuvežtas į ligoninę. Įtariamasis buvo sulaikytas. Tai graikas, Vokietijoje neturintis gyvenamosios vietos, sakė policijos atstovė. Tikslios nusikaltimo aplinkybėmis kol kas nežinomos. Atstovė teigė negalinti pateikti informacijos apie nusikaltimo įrankius.
„Visi „Deutsche Bahn“ bendrovėje griežtai smerkiame šį siaubingą smurto aktą ir visiškai beprasmę kolegos mirtį. Visi turime savęs paklausti, kodėl vis kyla tokie smurto protrūkiai“, – sakė „Deutsche Bahn“ valdybos pirmininkė Evelyn Palla.
