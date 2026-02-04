Vyrui, nuteistam už mėginimą nužudyti D. Trumpą, gresia įkalinimo iki gyvos galvos bausmė

59 metų Ryanas Routhas rugsėjį buvo nuteistas už pasikėsinimą nužudyti tuometinį kandidatą D. Trumpą – tai buvo antrasis pasikėsinimas į milijardieriaus gyvybę prieš pat rinkimus, sugrąžinusius jį į Baltuosius rūmus.
2024 m. rugsėjį slaptosios tarnybos agentai pastebėjo R. Routhą su ginklu netoli golfo aikštyno, kuriame žaidė D. Trumpas. Netrukus jis buvo suimtas.
Teismui baigiantis R. Routhas mėgino pasidurti rašikliu, tačiau sargybiniai įsikišo ir jį sustabdė.
„Routhas už savo nusikaltimus neabejotinai nusipelno įkalinimo iki gyvos galvos – jis kelis mėnesius ėmėsi veiksmų, kad nužudytų pagrindinį kandidatą į prezidentus, buvo pasiryžęs nužudyti bet ką, kas pastos jam kelią, ir nuo to laiko nepareiškė nei gailesčio, nei sąžinės graužaties dėl aukų“, – teismo dokumentuose teigė prokurorai, praneša „ABC News“.
„Routho nusikaltimai, už kuriuos jis buvo nuteistas, rodo kruopštų žmogžudystės planavimą, išankstinį sumanymą ir bailią nepagarbą žmogaus gyvybei“, – parašė jie.
Teisme R. Routhas gynėsi pats, nepripažino kaltės ir tvirtino niekada neketinęs pakenkti D. Trumpui ar kam nors kitam.
Į D. Trumpą buvo pasikėsinta ir 2024 m. liepos 13 d., kai Thomasas Matthew Crooksas per rinkimų kampanijos mitingą Pensilvanijoje paleido į jį kelis šūvius. Viena kulka kliudė D. Trumpo dešinę ausį.