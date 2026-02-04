Xi Jinpingas Donaldui Trumpui: problemas galime išspręsti laikydamiesi abipusės pagarbos

„Spręsdami problemas vieną po kitos ir nuolat kurdami abipusį pasitikėjimą, galime rasti tinkamą kelią abiem šalims sutarti“, – sakė Xi Jinpingas. Jo žodžius citavo valstybinis transliuotojas CCTV.
„Tegul 2026-ieji bus metai, kai Kinija ir Jungtinės Valstijos, kaip dvi pagrindinės šalys, judės abipusės pagarbos, taikaus sambūvio ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo link“, – pridūrė jis.
D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ pokalbį pavadino puikiu ir sakė, kad abiejų šalių santykiai yra labai geri.
„Santykiai su Kinija ir mano asmeniniai santykiai su prezidentu Xi Jinpingu yra nepaprastai geri ir mes abu suprantame, kaip svarbu juos išlaikyti“, – parašė D. Trumpas. Prezidentas teigė su Xi Jinpingu aptaręs prekybą, Taivaną, Rusijos karą su Ukraina ir Iraną, taip pat planuojamą kelionę į Kiniją, sakė jos labai laukiąs.
Kelios valandos prieš šį pokalbį Xi Jinpingas surengė vaizdo skambutį su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, kalbėjo apie „didesnį strateginį koordinavimą“ su Maskva.