Apklausa: amerikiečiai neįprastai susirūpinę dėl savo politinės sistemos būklės

Nuo 2025 m. kovo iki spalio mėn. vykdytame tyrime politiką ir valdyseną opiausia šalies problema įvardijo apie trečdalis amerikiečių. Šiais skaičiais JAV nusileidžia tik Taivanui, kuriam gresia Kinijos invazija, ir žengia koja kojon su Slovėnija, Ispanija ir Pietų Korėja, pažymi AP.
JAV taip pat išsiskiria jaunesnių gyventojų nerimu dėl ekonominių problemų: jaunesni amerikiečiai (iki 35 metų amžiaus), palyginti su daugelio kitų 107 apklaustų šalių jaunuoliais, dažniau pripažįsta nerimaujantys dėl pragyvenimo išlaidų ir įperkamumo problemų plačiąja prasme.
Nors turtingesnės šalys, kaip ir demokratinės, apskritai yra dažniau linkusios nurodyti politiką ir valdyseną kaip opiausią problemą, tačiau JAV iš jų išsiskiria ypač dideliu gyventojų susirūpinimu savo demokratinės sistemos stabilumu ir niūriomis asmeninėmis ekonominėmis perspektyvomis, naujienų agentūrai sakė Benedictas Vigersas iš „Gallup“.
Šio tyrimo rezultatų kontekste AP atkreipia dėmesį į dešimtmečius augusią politinę priešpriešą JAV tarp dviejų pagrindinių partijų rėmėjų, kuri pasiekė kulminaciją su prezidento Donaldo Trumpo iškilimu, taip pat 2021 m. sausio 6 d. vykusį Kapitolijaus šturmą, daugiausia nepavykusius bandymus patraukti D. Trumpą baudžiamojon atsakomybėn prezidento Joe Bideno administracijos metu ir D. Trumpo sugrįžimą į pareigas.
Pasak AP, visa tai amerikiečiams kelia naujų klausimų apie šalies politinės sistemos stabilumą ir konstitucines apsaugos priemones prieš nederamą politikų elgesį ar pareigų vykdymą.
amerikiečiaipolitinė sistemaJane
Rodyti daugiau žymių