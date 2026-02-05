B. Gatesas prabilo apie savo ryšius su J. Epsteinu: „Gailiuosi“

„Gailiuosi dėl kiekvienos su juo praleistos minutės ir atsiprašau“, – sakė milijardierius trečiadienį transliuotame interviu australų stočiai „9News“. Penktadienį JAV generalinės prokuratūros paskelbtuose naujuose J. Epsteino bylos dokumentuose, be kitų, minima B. Gateso pavardė.
Tarp paviešintų dokumentų yra elektroninio laiško juodraštis, kuriame J. Epsteinas kalba apie tariamas B. Gateso nesantuokines aferas.
Jo santykiai su milijardieriumi esą siekė nuo „pagalbos Billui gauti narkotikų, kad jis galėtų susidoroti su sekso su rusų merginomis pasekmėmis, iki jo neteisėtų pasimatymų su ištekėjusiomis moterimis palengvinimo“.
B. Gatesas interviu kategoriškai atmetė šiuos teiginius.
„Šis elektroninis laiškas niekada nebuvo išsiųstas, šis elektroninis laiškas melagingas“, – kalbėjo milijardierius. Jis teigė nežinąs, ką J. Epsteinas juo norėjęs pasakyti. „Ar jis norėjo mane kaip nors užsipulti?“ – retoriškai klausė jis.
B. Gatesas pasakojo su J. Epsteinu susitikęs 2011 m. ir tada per trejus metus keliskart su juo vakarieniavęs. Tačiau jis niekada nesilankęs jo saloje Karibuose ir neturėjęs santykių su kitomis moterimis. Jo ketinimas esą buvo per J. Epsteiną, kuris tikino pažįstantis daug turtingų žmonių, gauti aukų.
„Jis sakė galįs įtikinti juos paaukoti lėšų globaliai sveikatai, – prisiminė B. Gatesas. – Galiausiai paaiškėjo, kad tai buvo aklavietė“.
„Microsoft“ įkūrėjo atstovas taip pat paneigė J. Epsteino teiginius.
„Vienintelis dalykas, kurį rodo dokumentai, yra J. Epsteino frustracija, kad jis neturėjo nuolatinio ryšio su B. Gatesu, ir kokių priemonių jis imtųsi, kad jį apgautų ir apšmeižtų“, – pareiškė atstovas.
Penktadienį JAV generalinės prokuratūros paskelbtuose daugiau kaip 3 mln. J. Epsteino bylos dokumentų minimos daugybės įtakingų asmenybių pavardės. Tarp jų yra JAV prezidentas Donaldas Trumpas, technologijų milijardierius Elonas Muskas ir buvęs britų princas Andrew.
JAV multimilijonierius J. Epsteinas daugelį metų vadovavo seksualinio išnaudojimo tinklui, kurio aukomis tapo dešimtys jaunų moterų ir nepilnamečių merginų.
2019 m. buvo oficialiai pripažinta, kad jis mirė Niujorko kalėjimo kameroje, būdamas 66 metų amžiaus, nurodant, kad jo mirties priežastis buvo savižudybė.