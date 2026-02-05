Čekijos vyriausybė atlaikė balsavimą dėl nepasitikėjimo po žinučių prezidentui skandalo

Opozicija nesėkmingai bandė nušalinti trijų partijų koaliciją vos po maždaug septynių savaičių darbo.
Trečiadienio vakarą nepasitikėjimą vyriausybe balsuodami išreiškė 84 deputatai, o 99 buvo prieš. Kad balsavimas būtų sėkmingas, reikėjo 101 balso.
Nepasitikėjimo priežastimi tapo prieštaringai vertinamos naujojo užsienio reikalų ministro Petro Macinkos SMS žinutės prezidentui Petrui Pavelui.
Teigiama, kad politikas, priklausantis partijai „Vairuotojai už save“, bandė priversti aplinkos ministru paskirti savo partijos kolegą Filipą Tureką.
Prezidentas ir toliau atsisako prisaikdinti F. Tureką ir reikalauja pateikti alternatyvų kandidatą.
Prezidento atstovas spaudai trečiadienį pareiškė, kad jo sprendimas yra „galutinis“.
Ginčai parlamente
P. Pavelas nepripažino 40 metų F. Tureko tinkamumo eiti ministro pareigas dėl ankstesnių prieštaringų pareiškimų, kuriuos daugelis vertino kaip rasistinius ir seksistinius. Tuomet P. Macinka jam pagrasino, sakydamas, kad „brutaliai“ ir „be skrupulų“ kovos už savo partijos kolegą F. Tureką ir „sudegins tiltus“ tarp vyriausybės ir prezidento, atskleidė paviešintos SMS žinutės.
Prieš balsavimą deputatai dvi dienas ginčijosi parlamento tribūnoje. Pramonės ministras Karelas Havličekas opoziciją pavadino „blusų maišu“ be tinkamo lyderio. Šios atstovai atkirto, kad vyriausybė pasiekė moralinį dugną.
Dar praėjusį sekmadienį dešimtys tūkstančių žmonių išėjo į Prahos gatves, kad parodytų solidarumą su buvusiu NATO generolu P. Pavelu, kuris laikomas liberaliu ir provakarietišku prezidentu.
ČekijaAndrejus BabišasBalsavimas
