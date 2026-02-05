Iranas Persijos įlankoje perėmė du tanklaivius su įgulomis iš užsienio

Pasirodžius pranešimams nebuvo aišku, su kokių šalių vėliavomis tanklaiviai plaukiojo ir kokios buvo įgulos narių tautybės.
Šis perėmimas įvyko padidėjus išaugus įtampai regione po to, kai Vašingtonas ten nusiuntė karinio jūrų laivyno pajėgas, Teheranui brutaliai susidorojus su protestais prieš teokratinį šalies režimą.
„Dviejuose laivuose buvo rasta daugiau nei milijonas litrų kontrabandinių degalų“, – pranešė „Tasnim“.
Pasak Irano valstybinės naujienų agentūros, iš viso „15 įgulos narių iš užsienio buvo perduoti teisėtvarkos institucijoms“.
Gvardija teigė laivus sulaikiusi netoli Irano Farsi salos Persijos įlankoje, pranešė agentūra.
„(Šie tanklaiviai – ELTA) kelis mėnesius užsiėmė kontrabanda ir buvo identifikuoti bei perimti po Islamo revoliucinės gvardijos jūrų pajėgų vykdytų stebėjimo, sulaikymo ir žvalgybos operacijų“, – pridūrė „Tasnim“.
Irano pajėgos reguliariai persekioja tanklaivius, kuriuos Teheranas kaltina dalyvavimu neteisėtoje prekyboje Persijos įlankoje ir Hormūzo sąsiauryje, kuriuo driekiasi pasaulinės reikšmės naftos ir suskystintų gamtinių dujų transporto maršrutas.
Šis tanklaivių perėmimas yra vėliausias iš visos eilės panašių incidentų pastaraisiais mėnesiais.
Mažmeninės kuro kainos Irane yra vienos žemiausių pasaulyje, todėl kuro kontrabanda į kitas šalis yra itin pelninga.
Vokietija laikinai atitraukia karius iš Šiaurės Irako
Vokietijos Bundesveras patvirtino, kad dėl gresiančios karinės eskalacijos tarp JAV ir Irano laikinai atitraukia vokiečių karius iš Šiaurės Irako.
Augant įtampai regione, „atsargumo sumetimai, laikinai iš Erbilio išvedamas personalas, kuris šiuo metu nėra būtinas misijai“, ketvirtadienį Berlyne pareiškė Bundesvero atstovas.
Prieš tai leidinys „Spiegel“ pranešė apie kariuomenės sprendimą smarkiai sumažinti vokiečių karių skaičių Šiaurės Irake. Personalas, kuris nėra labai svarbus misijai, esą atsargumo sumetimais iš Irako perkeliamas į kitas vietas.
Bundesveras Irake remia vietos ginkluotųjų pajėgų kūrimą. Pagrindinis dėmesys skiriamas Erbilio miestui Irako šiaurėje. Sostinėje Bagdade kaip patarėjai dirba tik pavieniai kariai.
Pastaruoju metu Bundesvero misijoje dalyvavo apie 300 kareivių. Tačiau didžioji dalis jų dislokuota Jordanijoje.
Likęs kontingentas toliau vykdys pagrindinę Vokietijos karių užduotį Šiaurės Irake, teigė Bundesvero atstovas. Šis sprendimas esą suderintas su daugiataučių pajėgų partneriais vietoje.
„Mums mūsų karių saugumas visada yra svarbiausias prioritetas“, – pažymėjo atstovas. Todėl siekiant sumažinti potencialią riziką, bus perkeltas misijai ne kritiškai būtinas personalas.
