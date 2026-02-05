Įspūdingas radinys: Prancūzija konfiskavo daugiau kaip 4 tonas kokaino

Laivas, plaukęs iš Centrinės Amerikos, kaip manoma, į Pietų Afriką, buvo sulaikytas Prancūzijos Polinezijoje, pranešė šios salų teritorijos aukštoji komisija.
Jo krovinys buvo sunaikintas jūroje, toli nuo Polinezijos ekonominės zonos ir saugomos jūrų teritorijos, AFP sakė pareigūnai.
Prokuratūra nepateikė kaltinimų, kad neapsunkintų vietos teismo narkotikų kontrabandos byla, neskirta pačiai Prancūzijos Polinezijai.
Aukštoji komisija teigė, kad laivas ir jo įgula buvo išlaisvinti pagal tarptautinę teisę.
Praėjusį mėnesį karinis jūrų laivynas iš žvejybos laivo netoli Prancūzijos Polinezijos konfiskavo beveik penkias tonas kokaino, kuris, kaip manoma, buvo skirtas Australijai.
Jungtinės Tautos teigė, kad pastaraisiais metais organizuotos nusikalstamos grupuotės, prekiaujančios kokainu ir metamfetaminu, išplėtė savo veiklą Ramiajame vandenyne.
Pasak JT, dideli narkotikų kiekiai gabenami iš Šiaurės ir Pietų Amerikos į Australijos ir Naujosios Zelandijos rinkas.
Prancūzijos Polinezija yra prie šių jūrų kelių ir joje taip pat vartojama daug metamfetamino.
Tačiau dėl nedidelio gyventojų skaičiaus – 280 tūkst. – ji nėra pagrindinis didelio masto narkotikų kontrabandos taikinys.