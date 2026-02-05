Po skandalo – uždarytas G. Meloni veidas Romos bazilikos freskoje

Kaip skelbė žiniasklaida, dailininkas Bruno Valentinetti neseniai restauravo Romos Šv. Lauryno bazilikos freską, kurią pats buvo nutapęs šio amžiaus pradžioje. Vėliau buvo pastebėta, kad vienos iš restauruotos freskos figūrų veidas nepaprastai primena G. Meloni. Dėl šio panašumo pasipiktinus opozicinėms partijoms, Kultūros ministerija ir Romos vyskupija pradėjo tyrimą.
Anot dienraščio „La Repubblica“, dailininkas antradienio naktį uždažė veidą.
„To norėjo Vatikanas“, – Italijos žiniasklaidai trečiadienį sakė B. Valentinetti.
Dailininkas taip pat pripažino, kad panašumas nebuvo atsitiktinis.
„Taip, tai ministrės pirmininkės veidas (...) bet nutapytas ankstesnio paveikslo pagrindu“, – pripažino jis.
Pati G. Meloni susidariusią padėtį anksčiau nuleido juokais.
„Aš tikrai neatrodau kaip angelas“, – tuomet sakė Italijos ministrė pirmininkė.
Kol kas lieka neaišku, kaip Italijos dešiniųjų lyderė vertina tai, kad jos atvaizdas buvo taip staiga ir nepagarbiai pašalintas, pažymi „Politico“.
„Politico“ paprašė Vatikano, G. Meloni biuro ir bazilikos rektoriaus pakomentuoti situaciją, bet iki straipsnio publikavimo atsakymų negavo.
