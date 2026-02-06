D. Trumpas paskelbė apie savo vardo interneto svetainę, kurioje bus pigesnių receptinių vaistų

Šis žingsnis yra dalis D. Trumpo pastangų suvaldyti rinkėjų pasipiktinimą dėl pragyvenimo išlaidų prieš lapkritį vyksiančius vidurio kadencijos rinkimus, nes per juos respublikonai rizikuoja prarasti Kongreso kontrolę.
„Nuo šio vakaro dešimtys dažniausiai vartojamų receptinių vaistų bus prieinami su didelėmis nuolaidomis visiems vartotojams, – sakė D. Trumpas per renginį Baltuosiuose rūmuose. –Amerikiečiai ilgą laiką mokėjo didžiausias vaistų kainas visame pasaulyje... Amerikos žmonės faktiškai subsidijavo vaistų kainas visam pasauliui.“
D. Trumpas sakė, kad farmacijos milžinės „Eli Lilly“ ir „Novo Nordisk“ sutiko savo populiarų, bet brangų svorio metimo vaistą GLP-1 pardavinėti šioje svetainėje „su drastiškomis nuolaidomis“.
„Novo Nordisk“ vaistas „Ozempic“ bus atpigintas nuo daugiau kaip 1 000 iki 199 JAV dolerių per mėnesį, o „Eli Lilly“ vaisto „Wegovy“ kaina bus sumažinta nuo 1 300 taip pat iki 199 dolerių, sakė D. Trumpas. Po pirmųjų dviejų mėnesių kainos palaipsniui didėtų, teigiama svetainėje.
Vienu metu per šį pranešimą pareigūnai į sceną pakvietė moterį, kuri, pasak jų, buvo pirmasis asmuo, pasinaudojęs „TrumpRx“ svetaine, kad gautų pigesnių vaistų nevaisingumui gydyti.
„Turėsime daug Trumpo kūdikių su tokiomis išlaidomis“, – pristatydamas ją sakė žymus televizijos gydytojas Mehmetas Ozas, dabar D. Trumpo paskirtas vadovauti „Medicare“ ir „Medicaid“ paslaugų centrams.
Pradedančioje veikti interneto svetainėje galima sutaupyti perkant daugiau kaip 40 populiarių vaistų, pranešė Baltieji rūmai. Vartotojai gali ieškoti norimų vaistų, tada atsispausdinti kuponą, pateikti jį vaistinėje ir nusipirkti už sumažintą kainą.
D. Trumpas paskelbė apie keletą susitarimų dėl kainų su didžiausiomis vaistų bendrovėmis, įtikindamas jas įsipareigoti taikyti „didžiausio palankumo valstybės“ kainodarą, atitinkančią mažiausią kainą, siūlomą kitose turtingose šalyse.
Mainais už tai bendrovės gavo paskatų, įskaitant atleidimą nuo didelių muitų tarifų, kuriuos D. Trumpas nuo savo sugrįžimo į valdžią praėjusiais metais įvedė daugeliui šalių.
D. Trumpas taip pat spaudė kelias šalis, įskaitant Jungtinę Karalystę ir Prancūziją, sudaryti susitarimus dėl vaistų kainų – ir JAV prezidentas ne kartą šaipėsi iš Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono protestų dėl šio klausimo.
Nepaisant to, kad iš pradžių rinkėjų skundus dėl įperkamumo D. Trumpas vadino konkurentų demokratų „melu“, pastaruoju metu, artėjant šių metų kadencijos vidurio rinkimams, jis ėmėsi veiksmų sumažinti vartotojų išlaidas.
Respublikonai baiminasi, kad gali prarasti Kongreso kontrolę, nes apklausos rodo, kad D. Trumpo reitingai žemi, ypač dėl ekonomikos reikalų. Pats D. Trumpas perspėja, kad pralaimėjimas kadencijos vidurio rinkimuose reikštų, jog jam greičiausiai būtų trečią kartą surengta apkalta.
Živilė Aleškaitienė (AFP)