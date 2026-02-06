D. Trumpui paskelbus skandalingą vaizdo įrašą – audra internete

Nors iš pradžių Baltieji rūmai bandė įrašą teisinti, galiausiai jį ištrynė, pranešė BBC. „Baltųjų rūmų darbuotojas netyčia paskelbė šį įrašą. Jis jau buvo pašalintas“, – naujienų agentūrai AFP pranešė Baltųjų rūmų atstovas. D. Trumpo atstovė spaudai sumenkino „apsimestinį pasipiktinimą“, kilusį dėl šio įrašo.
D. Trumpo socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbto vienos minutės trukmės vaizdo įrašo pabaigoje maždaug sekundei buvo parodomi abu Obamos, kurių veidai yra uždėti ant beždžionių kūnų.
Kai pasirodo Obamos, fone groja daina „The Lion Sleeps Tonight“. Šiame vaizdo įraše kartojami nepagrįsti teiginiai, kad balsų skaičiavimo įmonė „Dominion Voting Systems“ padėjo pavogti iš D. Trumpo 2020 m. rinkimus.
Ankstyvą penktadienio rytą vaizdo įrašas prezidento platformoje buvo sulaukęs kelių tūkstančių patiktukų.
Kalifornijos gubernatoriaus Gavino Newsomo – potencialaus Demokratų partijos kandidato 2028 m. prezidento rinkimuose ir žinomo D. Trumpo kritiko – biuras sukritikavo šį įrašą.
„Pasibjaurėtinas prezidento elgesys. Kiekvienas respublikonas privalo tai pasmerkti. Dabar pat“, – tinkle „X“ paskelbė G. Newsomo spaudos biuras.
Buvęs patarėjas nacionalinio saugumo klausimais ir artimas B. Obamos patikėtinis Benas Rhodesas taip pat pasmerkė parodytus vaizdus.
„Tegul Trumpą ir jo pasekėjus rasistus persekioja mintis, kad ateities amerikiečiai priims Obamas kaip mylimas asmenybes, o jį studijuos kaip dėmę mūsų istorijoje“, – „X“ paskyroje rašė jis.
B. Obama yra vienintelis juodaodis prezidentas Jungtinių Valstijų istorijoje. Jis 2024 m. prezidento rinkimų kampanijos metu palaikė D. Trumpo varžovę Kamalą Harris.
DI vaizdai
D. Trumpas pirmaisiais savo antrosios kadencijos Baltuosiuose rūmuose metais pradėjo „Truth Social“ ir kitose platformose dažniau naudoti itin tikroviškus, tačiau suklastotus vaizdus, dažnai šlovindamas save ir išjuokdamas savo kritikus. Jis pasitelkė provokuojančius įrašus, kad sutelktų savo konservatyvų elektoratą.
Praėjusiais metais D. Trumpas paskelbė dirbtinio intelekto (DI) sugeneruotą vaizdo įrašą, kuriame vaizduojama, kaip B. Obama yra sulaikomas Ovaliajame kabinete ir atsiduria už grotų, vilkėdamas oranžinį kombinezoną.
Vėliau jis dar paskelbė DI sukurtą vaizdo įrašą, kuriame Atstovų Rūmų mažumos lyderis Hakeemas Jeffriesas vaizduojamas su netikrais ūsais ir sombrero. H. Jeffriesas, kuris yra juodaodis, pavadino šį įrašą rasistiniu.
D. Trumpas nuo sugrįžimo į Baltuosius rūmus susilaukia savo oponentų kritikos už tai, kad kovoja su įvairovės, lygybės ir įtraukties (DEI) programomis. Vienas iš pirmųjų D. Trumpo veiksmų buvo nutraukti visas federalinės vyriausybės DEI programas, įskaitant susijusią politiką kariuomenėje.
Vykstant kampanijai, kurios tikslas yra iš ginkluotųjų pajėgų pašalinti, anot D. Trumpo, „woke“ iniciatyvas, iš kai kurių karo akademijų lentynų taip pat buvo pašalintos knygos, kuriose kalbama apie diskriminacijos istoriją JAV.
