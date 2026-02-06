Izraelis pirmą kartą nuo paliaubų pradžios perspėjo apie Gazoje rengiamą puolimą

Tai pirmas kartas, kai buvo duotas toks įspėjimas nuo 2025 m. spalio 10 d. įsigaliojusių paliaubų, pradžios.
Karo Gazoje metu izraeliečiai ragindavo ištisas Gazos Ruožo gyvenvietes bėgti nuo artėjančių antpuolių. Naujasis įspėjimas dar kartą parodo, kokios nestabilios yra Gazoje paskelbtos paliaubos.
Šį kartą Izraelio kariuomenė paragino vieno pastato ir aplinkinės teritorijos gyventojus pasitraukti mažiausiai 100 metrų nuo pastato. Buvo nurodyta, kad jame yra įrengta „Hamas“ teroristų infrastruktūra“.
Pasak liudininkų ir kariuomenės, šis, dabar jau įvykęs išpuolis buvo atsakas į grupuotės „Hamas“ padarytą paliaubų pažeidimą.
Kariuomenė pranešė, kad ketvirtadienį ginkluoti vyrai šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje apšaudė Izraelio karius. Apie nukentėjusiuosius kuriame nors iš šių incidentų kol kas nepranešama.
Nepaisant šiuo metu galiojančių paliaubų, Gazos Ruože nuolat vyksta išpuoliai, kurių metu kartais žūva žmonės, o abi pusės kaltina viena kitą susitarimo pažeidimu.
Anot palestiniečių pranešimų, trečiadienį per izraeliečių apšaudymą žuvo daugiau nei 20 žmonių. Palestiniečiai pirmiau patys apšaudė Izraelio pajėgas ir sunkiai sužeidė vieną kareivį.
Izraelio žiniasklaida pranešė, kad armija ruošiasi vėl pradėti karą su „Hamas“, jei ši organizacija ir toliau atsisakys nusiginkluoti.
Tai, kaip ir nuolatinis karo pabaigimas, yra numatyta Jungtinių Valstijų iniciatyva parengtame taikos plane.