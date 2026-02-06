JAV šimtai žmonių protestavo prieš „The Washington Post“ žurnalistų atleidimus

„Demokratija miršta tamsoje. O jūs, Jeffai Bezosai, išjungėte šviesą“, – toks užrašas buvo matyti ant vieno iš protesto metu laikytų plakatų, omenyje turint laikraščio pirmojo puslapio šūkį ir jo savininką milijardierių, kuris suartėjo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu per antrąją respublikono kadenciją valstybės vadovo poste.
Plataus masto „The Washington Post“ apkarpymai, apie kuriuos buvo paskelbta trečiadienį, buvo inicijuoti tuo metu, kai didžiosios tradicinės žiniasklaidos priemonės Jungtinėse Valstijose patiria didelį D. Trumpo, kuris nuolat menkina žurnalistus kaip „melagienų“ skleidėjus ir pateikė kelis ieškinius prieš žiniasklaidos organizacijas, spaudimą.
„Tokiais laikais, kuriais matėme precedento neturinčias atakas prieš žiniasklaidą ir priešišką arba neigiamą požiūrį į žurnalistus už tai, kad jie tiesiog atlieka savo darbą, pavojinga tokiu būdu mažinti darbuotojų skaičių“, – pareiškė Michaelas Brice‘as-Saddleris, kuris „The Washington Post“ rašė apie JAV sostinę ir dabar buvo atleistas.
„Šie apkarpymai nėra mūsų darbuotojų kaltė, tačiau būtent jiems tenka didžiausia našta. Jie netenka išteklių, jie netenka galimybės pasakoti istorijas, kurios yra reikšmingos Vašingtonui“, – pažymėjo M. Brice‘as-Saddleris.
„The Washington Post“ neatskleidė naikinamų darbo vietų skaičiaus, tačiau „The New York Times“ pranešė, kad buvo atleista apie 300 iš 800 jo žurnalistų. Atsisveikinta su dauguma laikraščio žurnalistų užsienyje, įskaitant visą Artimųjų Rytų komandą ir Kyjive įsikūrusią Ukrainos korespondentę, tęsiantis Rusijos pradėtam karui. Be to, pasak vietos žiniasklaidos, buvo smarkiai sumažinti sporto, grafikos ir vietos naujienų skyriai, o laikraščio kasdienė tinklalaidė „Post Reports“ buvo sustabdyta.
„The Wall Street Journal“ praėjusį mėnesį pranešė, kad po to, kai „The Washington Post“ susilaikė nuo paramos pareiškimo K. Harris, laikraštį paliko 250 tūkst. skaitmeninių prenumeratorių, o leidinys 2024 m. neteko maždaug 100 mln. JAV dolerių (apie 85 mln. eurų), nes sumažėjo pajamos iš reklamos ir prenumeratų.
Iš „The Washington Post“ atleista žurnalistė Marissa J. Lang sakė, kad visas atleidimų poveikis dar nėra aiškus.
„Daug žmonių manęs klausia apie šių apkarpymų poveikį, ir aš jiems labai nuoširdžiai sakau – manau, kad mes to dar nežinome“, – teigė M. J. Lang.
„300-ų žurnalistų, kurie reikalauja valdžios atsakomybės, kurie tiria korupciją, kurie pasako jums, kas vyksta karo zonose užsienyje ir ar jūsų vaikų mokyklos bus atidarytos, nes pasnigo, praradimo poveikis yra neišmatuojamas“, – tvirtino ji.
