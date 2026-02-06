Lenkijos prokuroras išdavė buvusio teisingumo ministro arešto orderį

Prokuroras priėmė sprendimą kitą dieną, kai Varšuvos teismas nurodė skirti jam ikiteisminį suėmimą.
„Įtariamojo Zbigniewo Ziobro buvimo vieta nežinoma. Jis negyvena šalyje jokiu žinomu adresu“, – sakoma prokuratūros pranešime spaudai ir priduriama, kad Z. Ziobro „žiniasklaidoje aiškiai pareiškė, kad sąmoningai vengia dalyvauti teismo procese kaip įtariamasis“.
Z. Ziobro vadovavo ultrakonservatyviai Suverenios Lenkijos partijai, nacionalistinės partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) koalicijos partnerei, 2015–2023 m. ėjo teisingumo ministro ir generalinio prokuroro pareigas.
Jam gresia iki 25 metų laisvės atėmimo bausmė dėl kaltinimų piktnaudžiavus valdžia, vadovavus organizuotai nusikalstamai grupuotei ir panaudojus lėšas, skirtas nusikaltimų aukoms, Izraelio šnipinėjimo programinei įrangai „Pegasus“ įsigyti, tariamai siekiant stebėti politinius oponentus.
Z. Ziobro taip pat žinomas kaip ginčytinų teismų reformų, sukėlusių Lenkijos ir Europos Komisijos priešpriešą, architektas.
„Yra ne tik pagrįsta baimė, bet ir faktinė aplinkybė, kad įtariamasis slapstosi nuo teisėsaugos ir teisingumo vykdymo“, – sakoma teismo pranešime spaudai.
Jame taip pat sakoma, kad „įtariamasis gali mėginti susisiekti su kitais nusikaltimuose dalyvavusiais asmenimis ir daryti įtaką jų paaiškinimų ar liudytojų parodymų turiniui, taip pat imtis kitų veiksmų, trukdančių procesui, ypač slėpti ar naikinti įrodymus“.
Z. Ziobro neigia jam pateiktus kaltinimus ir kaltina Lenkijos centristų vyriausybę vykdant raganų medžioklę prieš konservatorius.
„Teismas nusprendė skirti ministrui Ziobro ikiteisminį suėmimą“, – ketvirtadienio vakarą paskelbė jo advokatas Adamas Gomola. Įtariamasis socialiniame tinkle X sakė, kad apskųs sprendimą.
Teismo sprendimas atveria kelią išduoti Europos orderį suimti Z. Ziobro.
2025 m. lapkritį Lenkijos parlamento nariai balsavo už Z. Ziobro parlamentinio imuniteto panaikinimą ir pritarė jo ikiteisminiam suėmimui.
Z. Ziobro daug kartų ignoravo teismo šaukimus, jam pateiktus kaltinimus vadino politiniu persekiojimu. Anksčiau šiais metais jis teigė gavęs prieglobstį Vengrijoje, kurios lyderis Viktoras Orbanas yra jo artimas sąjungininkas.
Nėra jokio mechanizmo, kuris leistų Europos Sąjungos piliečiams prašyti prieglobsčio kitose valstybėse narėse.
