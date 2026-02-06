PasaulisĮvykiai

Pakistane – žiaurus savižudžio išpuolis: žuvo 31 žmogus, dar per 150 sužeista

2026 m. vasario 6 d. 15:48
Savižudžiui sprogdintojui per penktadienio pamaldas užpuolus šiitų mečetę Pakistano sostinėje, žuvo mažiausiai 31 žmogus, o dar daugiau kaip 150 buvo sužeista, pranešė policija.
Sprogdintojas, kuris prie mečetės komplekso prisiartino pėsčiomis, iš pradžių prie pagrindinio įėjimo paleido ugnį į apsaugos darbuotojus, kad prasibrautų vidun, naujienų agentūrai „dpa“ sakė policijos atstovas Taqis Jawadas.
Anot atstovo, kuris rėmėsi preliminariu pranešimu, pagrįstu liudininkų pasakojimais, užpuolikas įžengė į kompleksą ir susprogdino savižudžio liemenę, kurią jis dėvėjo.
„Galime patvirtinti, kad iki šiol žuvo mažiausiai 31 žmogus, ir baiminamės, jog aukų skaičius augs, nes daugybė sužeistųjų yra kritinės būklės“, – teigė vietos administracijos vadovas Irfanas Memonas.
Pasak gelbėjimo tarnybų pareigūno Mohamedo Amiro, gelbėtojai į pagrindines miesto ligonines išgabeno daugiau kaip 150 sužeistų žmonių. M. Amiras nurodė, kad vis dar plūsta sužeistuosius gabenantys greitosios pagalbos automobiliai.
Pakistano ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas pasmerkė bombardavimą ir įsakė valdžios institucijoms suteikti sužeistiems asmenims geriausią medicininę pagalbą.
Šiitai musulmonai sudaro apie 20 proc. Pakistano gyventojų, kurių iš viso yra beveik 250 mln. Pakistano Talibano ir „Islamo valstybės“ grupuotės praeityje taikėsi į šiitus musulmonus, tačiau atsakomybės už naujausią išpuolį neprisiėmė jokia grupuotė.
Pakistanassprogdinimasmečetės
