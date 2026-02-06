PasaulisĮvykiai

Po 18 metų pertraukos JAV ir Bolivija vėl turės ambasadorius

2026 m. vasario 6 d. 07:34
Jungtinės Valstijos ir Bolivija derina „kuo greitesnį“ savo ambasadorių sugrąžinimą po beveik dviejų dešimtmečių, kai abi šalys neturėjo viena kitos aukščiausių diplomatinių atstovų, ketvirtadienį AFP sakė užsienio reikalų ministras Fernando Aramayo.
Abiejose šalyse ambasadorių nebuvo nuo 2008 m., kai tuometinis Bolivijos prezidentas Evo Moralesas išsiuntė JAV ambasadorių, apkaltinęs jį sąmokslu prieš jo kairiųjų vyriausybę.
Baltieji rūmai ėmėsi atsakomųjų veiksmų ir išsiuntė Bolivijos ambasadorių.
„Mes svarstėme ambasadorių sugrąžinimo klausimą, – AFP sakė F. Aramayo po trečiadienį Vašingtone įvykusio susitikimo su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio. – Norima kuo greičiau užbaigti šią užduotį.“
Lapkritį pradėjusi dirbti centro dešiniųjų prezidento Rodrigo Pazo vyriausybė siekia suartėti su JAV.
Kairiosios pakraipos E. Moraleso ir Luiso Arce administracijos, valdžiusios šalį didžiąją pastarųjų dviejų dešimtmečių dalį, pasižymėjo Bolivijos atitolinimu nuo Vakarų šalių, įskaitant JAV.
