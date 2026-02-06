Popiežius ragina laikytis olimpinių paliaubų – „vilties įrankio“

„Artėjant žiemos olimpinėms ir parolimpinėms žaidynėms, iš visos širdies raginu visas tautas iš naujo atrasti ir gerbti šį vilties įrankį – olimpines paliaubas, kurios simbolizuoja ir žada taiką pasaulyje“, – laiške apie sporto vertybes rašė iš JAV kilęs pontifikas.
Praėjusių metų lapkritį JT valstybės narės priėmė rezoliuciją, ragindamos sustabdyti tarptautinius konfliktus olimpinių žaidynių metu – šis idealas iš principo prisimenamas kas dvejus metus, tačiau nuolat būna ignoruojamas.
Aštuonių puslapių dokumente, kurį Vatikanas paskelbė prieš penktadienį vakare Milano „San Siro“ stadione įvyksiančią ceremoniją, Leonas apmąstė sporto naudą ir riziką iškraipyti jo principus.
70-metis pontifikas, kuris pats yra aistringas teniso žaidėjas, pažymėjo „įkvepiančią“ ilgos žaidėjų tarpusavio kovos patirtį, taip pat sporto teikiamą pasiekimo jausmą ir jo gebėjimą vienyti žmones.
Jis pabrėžė, kaip svarbu, kad sportas būtų prieinamas visiems, ir įspėjo apie pavojų, kad jis gali tapti vien verslu arba būti išnaudojamas politiniais tikslais.
„Kai sportas pasiduoda galios, propagandos ar nacionalinio pranašumo mentalitetui, išduodamas jo visuotinis pašaukimas“, – teigė popiežius.
„Didieji sporto renginiai yra skirti susitikti ir žavėtis vieni kitais, o ne tvirtinti politinius ar ideologinius interesus.“
Remiantis tūkstantmetine graikų tradicija, nuo 1993 m. olimpines paliaubas Jungtinėse Tautose kas dvejus metus skelbia šalis, kurioje vyksta olimpiada.
Teoriškai, šių žiemos žaidynių metu jos turėtų galioti septynias dienas iki žaidynių pradžios vasario 6 d. ir septynias dienas po to, kai kovo 15 d. baigiasi parolimpinės žaidynės.
Tačiau taika, kaip visada, tebėra sunkiai pasiekiama.
2022 m. vasarį Rusija įsiveržė į Ukrainą, ir neatrodo, kad karas, kuriam prasidėjus Rusijos ir Baltarusijos sportininkams buvo įvesta aibė įvairiausių draudimų, gali greitai baigtis.
Spalio 10 d. įsigaliojo Izraelio ir Palestinos grupuotės „Hamas“ paliaubų susitarimas, tačiau jis tebėra trapus, nes abi pusės kaltina viena kitą pažeidinėjant jo sąlygas.