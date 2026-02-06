Šaltinis: Graikijoje už šnipinėjimą sulaikytas aukšto rango oro pajėgų karininkas

54 metų karininkas, kurio pavardė neskelbiama, tarnavęs dalinyje Atėnų regione, stojo prieš karines teismines institucijas, šios nurodė jį sulaikyti, sakė anonimiškumo pageidavęs šaltinis ministerijoje.
Graikijos spaudos agentūra (ANA) pranešė, kad antradienį karininką apklaus karinis prokuroras. Jis buvo suimtas ketvirtadienį.
Trumpame Graikijos generalinio štabo pranešime sakoma, kad yra „aiškių įrodymų apie nusikalstamas veikas, patenkančias į karinio baudžiamojo kodekso taikymo sritį, būtent įslaptintos karinės informacijos rinkimą ir perdavimą trečiosioms šalims, keliantį pavojų nacionaliniams interesams“.
Karinis šaltinis, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, teigė, kad karininkas buvo oro pajėgų brigados narys, turėjęs prieigą prie neskelbtinos su nacionaliniu saugumu susijusios informacijos, įskaitant apie technologijas.
Šaltinio ir Graikijos žiniasklaidos teigimu, karininkas perdavė informaciją asmenims Kinijoje.