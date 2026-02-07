PasaulisĮvykiai

„Islamo valstybė“ prisiėmė atsakomybę už savižudžio išpuolį Islamabado mečetėje

2026 m. vasario 7 d. 10:19
Savižudžiui penktadienį susprogdinus užtaisą Islamabado šiitų mečetėje žuvo mažiausiai 31 žmogus, dar 169 buvo sužeisti, o atsakomybę už šį išpuolį – kruviniausią nuo 2008 m., kai Pakistano sostinėje buvo susprogdintas viešbutis „Marriott“, – prisiėmė „Islamo valstybės“ grupuotė.
Miesto pareigūnai pranešė, kad sprogimo metu Imamo Bargaho Qasr-e-Khadijatulo Kubros mečetėje, esančioje Tarlajaus rajone miesto pakraštyje, žuvo 31 žmogus, o dar keliasdešimt buvo sužeisti. Manoma, kad žuvusiųjų gali būti daugiau.
Sprogimas įvyko penktadienio pamaldų metu, kai visos šalies mečetės buvo sausakimšos maldininkų. „Užpuolikas buvo sustabdytas prie vartų ir susisprogdino“, – naujienų agentūrai AFP pranešė vienas saugumo šaltinis.
„Islamo valstybė“ paskelbė, kad susirinkusiuosius užpuolė vienas iš jos kovotojų, kuris susprogdino sprogstamąją liemenę ir dėl to „žuvo ir buvo sužeista daugybė žmonių“, kaip teigia džihadistų komunikaciją stebinti organizacija „SITE Intelligence Group“.
Ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas pažadėjo, kad sprogimo kaltininkai bus surasti ir patraukti atsakomybėn.
Šis išpuolis Pakistano sostinėje buvo kruviniausias nuo 2008 m. rugsėjo, kai šalia penkių žvaigždučių viešbučio „Marriott“ sprogo savižudžio vairuojamas sunkvežimis, nusinešdamas 60 žmonių gyvybes ir sulygindamas dalį viešbučio pastato su žeme.
 
